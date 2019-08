Da de ville til GOG: Svensk klub smækkede døren i

De to spillere, som GOG har hentet i svenske IFK Kristianstad, fik en noget usædvanlig behandling, da deres skifte til GOG blev kendt. De blev holdt ude fra både træning og kampe af den svenske klub. Det har påvirket backen Stig-Tore Moen Nilsens opstart på Fyn.

Håndbold: Højrebacken Stig-Tore Moen Nilsen og stregspilleren Arnar Freyr Arnarsson, som GOG har hentet til Fyn i denne sæson fra IFK Kristianstad, kom på en meget tidlig og lang sommerferie. Da de to profilers skifte til GOG blev kendt, ja, så smækkede den svenske klub i bogstaveligste forstand døren i. Der var ikke flere kampe til de to spillere, og de måtte heller ikke deltage i truppens træninger. Det var sådan cirka tre måneder udenfor. - Jeg vil ikke sige noget ondt om Kristianstad. Jeg havde et godt ophold i klubben. Men det var da en noget speciel situation, siger Stig-Tore Moen Nilsen til Sport Fyn. For specielt Moen, der på den vitale højreback-position skal løfte skudarven efter Niclas Kirkeløkke - nu Rhein-Neckar Löwen i Bundesligaen - har den lange pause påvirket opstarten i GOG. Han siger: - Den lange pause er gået noget ud over min skudskulder. Jeg må vænne den til at skyde hårdt igen, så jeg skal være lidt forsigtig her i starten.

GOG-Skjern Håndbold 28-30 (12-14) Ligaen, træningskampKampens gang: 2-3, 4-5, 7-7, 9-10, 10-11, (12-14), 14-16, 15-18, 17-20, 19-22, 25-26, 28-30.



Mål: GOG: Emil Lærke 6, Odinn Thor Rikhardsson 5, Emil Jakobsen 4, Josef Pujol 3, Mathias Gidsel 3, Lasse Møller 2, Arnar Freyr Arnarsson 2, Stig Tore Moen-Nilsen 1, Frederik Hansen 1, Lukas Jørgensen 1. Skjern: Anders Eggert 9 (4), Eivind Tangen 4, Kasper Søndergaard 3, Mikkel Sandholm 3, Elvar Örn Jonsson 2, Thomas Mogensen 2, Jesper Konradsson 2, Jonas Tidemand 2, Jonathan Stenbäcken 2, Kristian Tind 1.



Bedste spiller: GOG: Emil Lærke. Skjern: Robin Haug.



Udvisninger: GOG: 3. Skjern: 2.



Dommere: Henrik Mortensen og Jesper Kirkholm.



Tilskuere: 550 (udsolgt).



GOG's næste kamp: Onsdag den 21. august, kl. 20.00: Team Sydhavsøerne-GOG (ottendedelsfinale i pokalturneringen).

De røde lygter var tændt i Langeskovhallerne - med 550 tilskuere. Godt 200 var samlet til spisning inden kampen. Foto: Karsten L. Sørensen

Kort, men fyndig kommentar Når Moens skulder er på toppen, er nordmanden imidlertid kendt for at have et dræbende hårdt og præcist skud. Og under onsdag aftens testkamp i Langeskov, hvor GOG var oppe mod Skjern Håndbold, gav Moen da også et par beviser på, at skulderen er på rette vej. - Og noget godt er der kommet ud af den lange pause. Jeg er fuldt restitueret, som nordmanden tilføjer. For islandske Arnar Freyr Arnarsson har den lange, ufrivillige pause været knap så stor en belastning. Freyr har jo - som streg - ikke som opgave, at hamre bolden ind fra distancen. Fra GOG-cheftræner Nicolej Krickau lyder følgende korte, men fyndige kommentar til handlemåden fra IFK Kristianstad: - Det kunne vi i hvert fald ikke finde på i GOG. Der er den ekstra krølle på sagen, at GOG møder IFK Kristianstad i det skånske 15. september i fynboernes første kamp i Champions Leagues gruppe D.

Holdt nede af nordmand Skjern Håndbold er to hold med og uden stregprofilen Bjarte Myrhol. Alligevel vandt vestjyderne i en imponerende fyldt hal i Langeskov onsdag aftens testkamp med 30-28 efter 60 minutter uden GOG-føring. En stor del af æren for sejren kan Skjern tilskrive sin nye, norske målmand, Robin Haug, der i både statur og afventende tilgang til angribernes afslutninger minder meget om Emil Nielsen. GOG's angribere havde det svært med Haug, selv om specielt Emil Lærke fik lukket noget op for målposen i anden halvleg. GOG's nye målmand, islandske Viktor Gisli Hallgrimsson, voksede i anden halvleg men ligesom tirsdag aften var det tydeligt, at det 19-årige indkøb mangler erfaring i redninger på skud fra distancen. GOG har tydeligvis stor fokus på at få sin defensiv optimeret - ofte i en meget aggressiv og offensiv form - før det bliver alvor netop i et forsøg på at spolere afslutninger på distancen.

Et par iagttagelser Iagttagelser fra testkampen i Langeskov: - Godt for GOG at se playmaker Josef Pujol i en mere direkte og pågående stil. Det blev til tre flotte mål og et par gode frispilninger. Men Pujols indsats blev også skæmmet af et fejlafleveringer. - Det ligner, at der er et godt samarbejde på vej i GOG's midterforsvar mellem Oscar Bergendahl og Arnar Freyr Arnarsson. - Henrik Tilsted er tilbage efter den bækkenskade, der holdt højrefløjen ude i hele sidste sæson. Tilsted skal lige have fundet skarpheden i sine afslutninger. Han havde det svært mod Haug. - Alt tyder på, at GOG går ind i den nye sæson med et afslutningsproblem på straffekast - akkurat som det var tilfældet i sidste sæson. I testkampen brændte fløjen Emil Jakobsen, der ellers scorede andre flotte mål, to af slagsen.