DR viser landskampe i futsal og volleyball i 2019

Sportsinteresserede med en svaghed for floorball, volleyball, futsal og bordtennis kan betragte DR's nye sportssatsning som en ekstra julegave.

DR vil nemlig vise de danske landsholds kampe i de fire sportsgrene i 2019.

I første omgang vises de på den digitale streamingtjeneste DRTV, men muligvis også på en af public service-stationens kanaler senere hen.

Potentialet i de valgte sportsgrene har været drivkraften bag beslutningen. Det fortæller Anders Kern Boje, som er underdirektør i DR Nyheder med ansvar for sporten.

- Det er en del af vores ambition om at nå bredt ud i mange forskellige idrætsgrene, siger han.

DR har i flere år vist det kvindelige danske fodboldlandsholds kampe. Det har været en af inspirationskilderne til det nye initiativ.

- Vi gik tidligt ind i fodbold, fordi vi så et potentiale. Der var det Viborg, der var hjemby for kvindelandsholdet. Vi kunne se, at det havde potentiale til at blive større, hvis vi gik ind i det.

- Vi kunne også se, at de gjorde en masse for det lokalt. Det er også med til at skabe en bedre stemning omkring kampene, siger Anders Kern Boje.

Som konsekvens af det politiske medieforlig og den efterfølgende spareplan stopper DR til gengæld med at sende fra flere store sportsbegivenheder.

Det gælder blandt andet cykelløbet Tour de France og Champions League i håndbold, når rettighederne udløber.

- Vi har stadig et DR Sporten, som på trods af spareplan stadig har en ambition om at komme bredt ud og komme ud i landet og dække idræt, hvor det bliver dyrket.

- Men det er ikke nogen hemmelighed, at det er billigere end de store samlende begivenheder, som selvfølgelig også tiltrækker sig en anden opmærksomhed end de her, siger Anders Kern Boje.

Morten Mølholm Hansen, administrerende direktør i Danmarks Idrætsforbund (DIF), ser muligheder i DR's nye retning.

- Det er glædeligt, at DR også retter blikket mod mindre sportsgrene, som har potentiale til at vokse i befolkningen.

- I DIF ønsker vi en alsidig sportsdækning, og det her er et skridt i den rigtige retning, siger Morten Mølholm.

I aftalen mellem DR, idrætsforbundene og kommunerne ligger det fast, at Frederikshavn bliver hjemmebane for herre- og damelandsholdene i floorball.

Landsholdene i volleyball skal spille i Slagelse, herrelandsholdet i futsal får hjemmebane i Aarhus, mens Roskilde skal lægge gulv til herre- og damelandsholdene i bordtennis.