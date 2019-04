DM-slutspillet: Den pulje vil GOG-chef helst undgå

Cheftræner Nicolej Krickau vil gerne undgå en pulje til slutspillet med både BSV og Skjern. Det hele afgøres i lørdagens sidste runde i grundspillet, hvor alle kampe begynder kl. 15.30.

Håndbold: Lørdag ved 17-tiden vil det være afgjort, hvordan de to puljer til herrernes DM-slutspil vil blive sammensat. GOG bliver sandsynligvis nummer to i grundspillet, for det er svært (umuligt!) at se topholdet og pokalmesteren, Aalborg Håndbold, tabe hjemme til nedrykningstruede KIF Kolding. Bliver GOG toer, skal de gule - som stillingen i grundspillet ser ud før lørdagens sidste runde - i pulje 2 med BSV (nummer 3), Skjern Håndbold (nummer seks) og Århus Håndbold (nummer syv). Det er en sammensætning, som GOG-cheftræner Nicolej Krickau ikke vil være vild med: - Nej, jeg vil helst undgå en pulje med både BSV og Skjern, konstaterer Nicolej Krickau kontant, der på spørgsmålet, hvilke klubber, han ser gå ind i slutspillet med momentum netop svarer: - Skjern ser meget formstærk ud - sammen med Aalborg. BSV har også en fornuftig form. Hvis man fortsat forudsætter, at GOG bliver toer i grundspillet, er der dog rimelige chancer for, at Skjern bliver skiftet ud med Skanderborg Håndbold. Det vil kræve, at Skjern hjemme vinder over de forventelige nedrykkere fra TMS Ringsted - hvad Skjern uden tvivl gør - og at BSV samtidig slår Skanderborg. Men Skanderborg, der har været en sand favoritdræber i denne sæson og blandt andet har slået GOG både hjemme og ude, vil i givet fald også blive en hård modstander. Med GOG i pulje 2 er det eneste sikre før sidste runde, at fynboerne vil få Erik Vejes tropper fra Århus Håndbold som en af modstanderne. Det er således sikkert, at østjyderne bliver syver i grundspillet. I det puljescenario vil GOG's første kamp i slutspillet blive skærtorsdag. I øvrigt netop i Aarhus.

Stillingen og sidste runde Stillingen i ligaen før sidste runde af grundspillet (med 25 kampe spillet):1. Aalborg Håndbold 39 point



2. GOG 38 point



3. Bjerringbro-Silkeborg 35 point



4. TTH Holstebro 34 point



5. Skanderborg 32 point



6. Skjern 32 point



7. Århus håndbold 27 point



8. Ribe-Esbjerg 23 point



–––––––––––––––



9. Sønderjyske 22 point.



10. Nordsjælland 17 point



11. Mors-Thy 15 point



12. Lemvig-Thyborøn 13 point



13. KIF Kolding 12 point



–––––––––––––––-



14. TMS Ringsted 11 point



Sådan spilles sidste runde, lørdag, med start 15.30 for samtlige kampe:



Aalborg-KIF Kolding



GOG-Ribe/Esbjerg



BSV-Skanderborg



Skjern-TMS Ringsted



TTH Holstebro-Sønderjyske



Lemvig/Thyborøn-Århus Håndbold



Mors/Thy-Nordsjælland

Nødvendigt at se indad Men i en periode, hvor GOG har haft svært ved at få tingene til at fungere optimalt - senest med nederlag i grundspillet til Skanderborg på hjemmebane og et farvel til EHF Cuppen med et uventet kontant nederlag hos spanske Granollers - har fynboerne haft nok at gøre med at kigge indad i de seneste dage. - På det seneste har vi ikke leveret hverken i forsvar eller angreb. Vi har været hårdt ramt af skader, som har betydet, at holdet ikke har kunnet træne optimalt. Det har ramt os, lyder det fra Nicolej Krickau, der tilføjer: - Heldigvis har vi efter kampen hos Granollers haft tre gode træninger med hele holdet, og man vil se os gå ind i slutspillet med hårdere træninger end normalt i den periode, fordi vi er bagud med træninger, hvor alle spillere er med. Kort sagt: Mere fysik og mindre taktik for at indhente det, vi er bagud i forhold til andre hold.

Videre frem Top-otte i grundspillet kvalificerer sig til slutspillet.



Slutspillet afvikles i to puljer:



Pulje 1: 1, 4, 5 og 8 fra grundspillet.



Pulje 2: 2, 3, 6 og 7 fra grundspillet.



Nummer 1 og 2 har to point med til slutspillet - nummer 3 og 4 har et point med.



Alle klubber møder hinanden ude og hjemme.



Første kampe i slutspillet afvikles i påskeugen.



Nummer 9 til 13 i grundspillet skal ud i kvalifikationsspil.



Nummer 14 rykker direkte ud af ligaen.

Lagt op til drama GOG møder i lørdagens sidste runde i grundspillet Ribe-Esbjerg HH hjemme i Gudme. En kamp, der umiddelbart virker uden betydning set med fynske briller, idet det altså er vanskeligt at se Aalborg træde forkert og åbne op for GOG som vinder af grundspillet, og fordi GOG's andenplads ikke kan komme i fare. Men Nicolej Krickau understreger, at GOG'erne vil komme med "alt, hvad de har". Krickau tilføjer: - Vi er et stykke fra slutspilsniveau, og vi skal bruge kampen mod Ribe-Esbjerg til at komme tættere på det niveau. Vi når ikke niveauet på en kamp, men vi skal nå et stykke, som vi kan bygge videre på ved de kommende træningspas. Der er på den måde lagt op til et sandt drama i Su'vi:t Arena. Opgøret er nemlig også af yderste vigtighed for gæsterne. Ribe-Esbjerg ligger aktuelt på ottendepladsen i grundspillet - den sidste placering, der udløser slutspil. Men vestjyderne er kun et enkelt point foran Sønderjyske, der skal til Holstebro i sin sidste kamp. Hos GOG pådrog både højrebacken Jon Andersen - vel den eneste spiller hos GOG, som på det seneste har vist slutspilsniveau - og stregspilleren Lukas Jørgensen knæproblemer, men de meldes begge klar til lørdag. Stregspilleren Oscar Bergendahl er også tilbage efter sin skulderskade og kan aflaste Lars Hald, hvis fysisk har været hårdt presset i Bergendahls fravær. 1. december vandt GOG det omvendte opgør i Esbjerg med 28-21, men de ambitiøse vestjyder har rettet sig meget siden. Hos vestjyderne har man også lugtet GOG's øjeblikkelige problemer. På Ribe-Esbjergs hjemmeside står der således: "Skal man ligge noget i, at GOG spillemæssigt har været - og er - inde i en formnedgang lige nu? Eller er det bare et naturligt udtryk for mental og fysisk opladning og parathed, inden de afgørende kampe i slutspillet, som venter dem lige om hjørnet? Alt det må tiden vise. I mellemtiden må vi vente. Kæmpe. Og håbe". GOG-Ribe/Esbjerg HH, TV 2, kl. 15.30 Sport Fyns Karsten L. Sørensen opdaterer live fra kl. 15.00 på fyens.dk/faa.dk