DM på Sydfyn: Orienteringsløbere dyster i den nattemørke skov

Orientering: Normalt er der stille og sort i en skov, når mørket er faldet på. Men lørdag aften bliver løbeskoene snøret og pandelygterne tændt hos hundredvis af orienteringsløbere, der udstyret med kort og kompas dyster om DM i natorientering i Holstenshuus-skoven ved Faaborg.

Cirka 300 løbere i alle aldre fra hele landet kommer lørdag aften til de smukke omgivelser få kilometer øst for Faaborg, hvor de skal finde rundt i Holstenshuus-skoven på baner vekslende mellem 2 og 11 kilometer. Orienteringsløb foregår normalt i dagtimerne, men i natorientering løber og leder man efter poster, når mørket er faldet på.

Første start er cirka klokken 20, og med natlampen som følgesvend kan løberne nemmere finde posterne, som er udstyret med reflekser.

- Det er et specielt og imponerende syn, når flere hundrede løbere mellem klokken 20 og 22 bevæger sig rundt i den mørke skov på samme tid, siger Morten Lassen fra Faaborg Orienteringsklub, der er vært for DM.

Stævnepladsen bliver de smukke omgivelser ved Holstenshuus Gods, hvor et fint samarbejde med godsejer Ditlev Berner har muliggjort en særdeles spektakulær afslutning på alle baner, oplyser Morten Lassen.

De tilmeldte løbere er i alderen mellem 10 og 90 år, og der er også løbere fra det danske landshold tilmeldt. To af Faaborg Orienteringsklubs egne topløbere, Tue Lassen og Emma Klingenberg, er forhindret i at deltage. Tue Lassen er skadet og Emma Klingenberg er forhindret i at komme, men klubbens landsholdsløber Caroline Gjøtterup er tilmeldt og er en af de store favoritter i damernes eliteklasse.

Hos herrerne er landsholdsløber og tidligere verdensmester Søren Bobach blandt de store favoritter.