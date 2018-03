Et undertippet Svendborg Rabbits-hold møder som sidste år Næstved i DM-kvartfinalerne, og Rabbits-direktør Troels Mortensen har en begrundet tro på, at hans hold kan gentage sidste års succes.

Basketball: Står det til direktøren i Svendborg Rabbits, må historien gerne gentage sig, når årets DM-kvartfinaleserie skydes i gang mandag aften klokken 19.00 i Arena Næstved. Her tager grundspillets nummer tre, Næstved, imod nummer seks, Svendborg Rabbits. Sidste år mødtes de to også i kvartfinalerne, hvor Næstved også var favorit i kraft af en højere placering i grundspillet, men Rabbits vandt serien 3-0 i kampe og gik videre til semifinalerne.

Kvartfinalerne Programmet for DM-kvartfinaleserien mellem Næstved og Svendborg Rabbits:Mandag 19. marts kl. 19.00: Næstved-Svendborg Rabbits.



Torsdag 22. marts kl. 19.00: Svendborg Rabbits-Næstved.



Mandag 26. marts kl. 18.15: Næstved-Svendborg Rabbits.



Evt. skærtorsdag 29. marts kl. 19.00: Svendborg Rabbits-Næstved.



Evt. 2. påskedag mandag 2. april kl. 18.15: Næstved-Svendborg Rabbits.



Man skal vinde tre kampe for at gå videre til semifinalerne.

- Det minder om sidste år, hvor alle eksperter havde afskrevet os inden serien mod Næstved, og så vandt vi 3-0. Næstved er favorit igen i år, men vi viste sidste år, at vi godt kan vinde i Næstved. Det er en frisk start for alle i slutspillet, hvor det er 0-0 over hele linjen, siger Troels Mortensen, direktør i Svendborg Rabbits.

Rabbits tabte for 14 dage siden stort i en ligakamp i Næstved, men i den kamp var Rabbits uden de store folk Harding Nana og Jacob Enevold Jensen. De er formentlig med igen mandag aften, selv om Harding Nana er tvivlsom og har siddet ude de seneste kampe.

- Nana har fået en forværring af sine lyskeproblemer ved træningen lørdag, så vi ved endnu ikke, om han er i stand til at spille, siger Troels Mortensen.

Til gengæld er 215 cm høje Jacob Enevold Jensen klar til slutspillet. Han fik comeback efter tre måneders skadespause i den sidste grundspilskamp i tirsdags ude mod Stevnsgade, hvor han fik 12 minutter på banen.

- Jacob er endnu ikke i 100 procent i kampform, men hvis han bidrage med 10-15 minutter, vil det være fint. Han betyder meget for reboundspillet og forsvaret. Med sin størrelse tvinger han skytterne til at ændre deres skud, så der kommer mere beskyttelse af kurven med Jacob på banen, siger Troels Mortensen.