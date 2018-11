DM i boksning: Næsten kun medaljer til de fynske boksere, der ikke var i ringen

Flere fynske boksere fra både BK Rollo og Vollsmose Boxing tog guldmedaljer med hjem fra weekendens DM. Men kun to sikrede sig medaljen efter at have været en tur i ringen.

Denne gang gik det dog anderledes. Det var Danny Jensen, der kunne løfte begge arme i vejret efter at have sat nogle dybe hugs ind mod den fynske bokser.

Fra Svendborg-klubben BK Rollo var Michael Moberg den eneste mandlige bokser, der stillede op. Han mødte Danny Jensen fra BK Nordsalling i den indledende kamp i letvægterklassen. En modstander, han også mødte for to år siden til DM - og vandt over.

Sparrede med Dina Thorslund

Dog blev det til medaljer for BK Rollo. Klubbens opstillede kvindelige boksere behøvede slet ikke at gå i ringen for at vinde deres medaljer. De sikrede sig alle guldmedaljer i deres klasse på forhånd, fordi der ikke var nogle modstandere i deres vægtklasse og gruppe.

Men både Jessica Engell Black og Cecilie Kølle fra BK Rollo fik alligevel brugt boksehandskerne lidt til weekendens DM. De var nemlig oppe i ringen for at sparre et par omgange med Danmarks bedste kvindelige bokser - Dina Thorslund.

- Det var sjovt for dem og spændende at møde og sparre med så dygtig en bokser, sagde Henrik Hansen fra BK Rollo og konstaterede, at det havde været en fornuftig weekend.

Hos Vollsmose Boxing sikrede Abdallah Abou Arab sig en guldmedalje i U17 fjervægtsklassen - også uden at komme en tur i ringen. Mossa Sajad, der havde bokset 11 kampe inden DM, sikrede også en medalje til Vollsmose Boxing. Det var dog med kamp. Han mødte Robin Iversen fra Wedala BK i U15 letvægt og vandt 5-0. Også Illias Naseer Warraich fra samme klub blev dansk mester i sin U17 letvægtsklasse. Han var også dansk mester i 2015 og 2016.