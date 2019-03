DIF roser hård matchfixingstraf i badminton

Paul Broberg understreger, at udøvere er nødt til at rapportere om viden, hvis man skal matchfixing til livs.

Hvis man skal matchfixing til livs, skal man vide, hvad der foregår.

Ud fra denne tese er Poul Broberg, chef for Public Affairs i Danmarks Idrætsforbund (DIF) tilfreds med, at den tidligere badmintonprofil Joachim Persson er blevet idømt halvandet års karantæne i en sag om matchfixing.

Persson er af Det Internationale Badmintonforbund (BWF) fundet skyldig i fire brud på reglerne, som omhandler manglende indrapportering og samarbejdsvillighed.

Der findes ikke beviser for, at Persson skulle have manipuleret med en kamp, men Broberg finder det alligevel korrekt med dommen, som han kalder "enorm hård".

- Dommen statuerer et meget hårdt eksempel, som markerer over for atleterne, at man har en forpligtelse til at fortælle om ting i miljøet. Det er en ret passende straf, siger Poul Broberg til Jyllands-Posten.

Han pointerer, at man er afhængig af disse oplysninger for at kunne straffe i sådanne sager i modsætning til i doping, hvor man kan bevise snyd med en medicinsk test. Ellers kan man ifølge Broberg ikke gøre noget

- Det er så uendeligt svært at bevise, at en spiller har spillet bevidst dårligt i en kamp. Hvis atleterne ikke vil dele oplysningerne, er det helt okay, at der falder en hård dom, som koster udelukkelse, siger Poul Broberg.

Joachim Persson føler sig urimeligt behandlet af BWF og kalder dommen "latterlig", men han erkender, at han har begået fejl.

- Jeg har ikke rapporteret det, som jeg kan se i dag, at jeg skulle have rapporteret. Men det var andre tider, og reglerne er lavet om mange gange siden, siger han til DR.

Forseelserne er ifølge BWF sket i perioden fra 2014 til 2017.