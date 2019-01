DIF kræver lovændring: Forbyd spil på første indkast

Danmarks Idrætsforbund (DIF) ønsker at bekæmpe matchfixing ved at lukke et hul i spilleloven, der tillader spil på mindre detaljer i sportskampe.

Det er fænomenet spotfixing, som DIF vil til livs.

Her kan en enkelt sportsudøver have indflydelse på et væddemåls udfald, uden at spilleren nødvendigvis afgør det samlede resultat.

Spotfixing er eksempelvis, når man kan spille på det første gule kort til en spiller i en kamp. Det kan også være det første indkast, den første timeout eller det første hjørnespark i en kamp.

Spotfixing øger ifølge DIF risikoen for manipulation i forhold til mere almindelige væddemål, hvor man spiller på sejre, uafgjorte kampe eller nederlag.

- Ja, vi ønsker at ændre loven. Vi opfordrer til, at man i den danske spillelovgivning har en betingelse om, at de ikke kan udbyde de væddemål, når man indgår licenser med de firmaer, der udbyder spil i Danmark, siger Poul Broberg, der er chef for Public Affairs i DIF.

DIF har netop lanceret sin strategi for at bekæmpe matchfixing, og her er en indsats mod spotfixing et af forslagene.

For DIF handler det om at stoppe for en type væddemål, der umiddelbart kan virke uskyldige, men som kan udvikle sig negativt.

- Vi har brug for at lukke døren for, at man kan blive rullet ind i noget, der kan udvikle sig til at blive mere alvorlig matchfixing.

- De ting, som ikke får en kampafgørende faktor, kan være et lokkemiddel for nogle spillere. Så er der nogle kriminelle i den anden ende, der har et link til den pågældende spiller, som senere kan presses til noget meget mere alvorligt, siger Poul Broberg.

En lovændring kræver et politisk flertal, som ifølge Broberg ikke findes i øjeblikket, da et forbud mod at spille på mindre detaljer kan få Danmark til at virke mindre attraktiv for spilleselskaberne.

- Nu får man et samlet udspil at se på fra os, og vi vil endnu engang argumentere over for partierne.

- Hvis vi skal have en effektiv forebyggelse, så kan vi ikke kun kigge på kampagner og uddannelse af atleter og større analyser og mere statistik. Så er vi simpelthen også nødt til at se på lovgivningen, siger Poul Broberg.