DIF-forslag sår tvivl om dansk OL-deltagelse i fodbold

DIF kan vælge at trække det danske fodboldlandshold fra OL, hvis for mange spillere melder afbud.

Hvis det danske U21-landshold i fodbold til sommer slutter blandt de fire bedste ved EM, er Danmark samtidig kvalificeret til den olympiske fodboldturnering i Tokyo næste år.

Men det vil ikke nødvendigvis betyde, at Danmark sender et fodboldhold til Japan.

Danmarks Idrætsforbund (DIF), der også fungerer som olympisk komité, er klar til at holde fodboldlandsholdet hjemme fra OL, hvis ikke klubberne viser velvilje til at sende de bedste spillere afsted.

Årsagen er, at Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) ikke har fredet OL-perioden i sin kalender, og derfor har klubberne ret til at nægte deres spillere at deltage.

- Vi synes, at det er forkert, at der ikke er indgået en aftale om, at alle de spillere, der er kvalificerede, kan komme med til OL.

- Det er der desværre ikke fundet en løsning på, og det kan vi blive offer for, ligesom vi blev OL i Rio, siger DIF's formand, Niels Nygaard.

Før legene i Rio væltede afbuddene ned over landstræner Niels Frederiksen, der måtte se bort fra en lang række af de spillere, der havde sikret OL-billetten.

Derfor har DIF foreslået ændringer til OL-kravene. Det betyder, at man kan undlade at udtage et hold, hvis atleterne på holdet er af ringere sportslig kvalitet, end det hold der i sin tid kvalificere sig.

Forslaget har vakt uro i Dansk Boldspil-Union (DBU) og bliver taget op på unionens repræsentantskabsmøde søndag.

- DBU mener, at de foreslåede ændringer vil have alvorlige konsekvenser for et muligt dansk olympisk fodboldhold, lige som det vil skabe unødige komplikationer for sommerens U21-EM, skriver DBU-formand Jesper Møller i sin formandsberetning.

Før OL i 2016 var det ikke blot danske spillere i udenlandske klubber, der meldte fra.

Også spillere fra FC København, Brøndby og FC Midtjylland var uaktuelle, fordi de tre klubber havde kampe i de europæiske turneringer samtidig med OL.

Selv om et eventuelt dansk OL-hold næppe undgår afbud næste år, vil DIF undgå en gentagelse af farcen.

- Vi vil gerne have flere med, end vi havde i Rio. Samtidig har vi en forståelse for, at det nok ikke vil kunne lykkes hele vejen igennem, siger Niels Nygaard.

Hvor mange afbud, der skal til, før DIF vil overveje at trække holdet fra OL, kan han endnu ikke sætte tal på.

- Det kommer jo til at bero på en konkret vurdering, når vi kommer tættere på.

- Jeg har dog tiltro til, at vi finder en pragmatisk løsning, der giver plads til klubberne, men samtidig sikrer, at vi har et godt hold med. Det er ikke til at definere her og nu, hvor stregen går, siger Niels Nygaard.

Han slår fast, at det vil være en svær beslutning at melde fra til OL. Både fordi det vil skuffe nogle unge fodboldspillere, og fordi det vil være endnu et dårligt signal til omverdenen fra dansk fodbold.

- I forvejen er det ikke de bedste signaler, vi har sendt fra dansk side med afbud til landskampe og så videre, siger Nygaard med henvisning til de seneste par års landsholdskonflikter for både damer og herrer.

Ved OL skal trupperne primært sammensættes af spillere født efter 1. januar 1997. De kan suppleres af maksimalt tre ældre spillere.