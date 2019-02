DIF-direktør: Tour-start beviser Danmarks globale ry

Tour de France indledes i Danmark i 2021, og det er indtil videre kronjuvelen i de store sportsbegivenheder, som Danmark de seneste år har trukket til landet.

Morten Mølholm Hansen, administrerende direktør i Danmarks Idrætsforbund (DIF), mener, at tildelingen af Tour-starter igen beviser, hvordan Danmark bliver opfattet ude i verden.

- Det er endnu en bekræftelse på, at vores ry langt overgår vores størrelse. Det er helt uhørt, at vi på så kort tid har formået at hente både verdens største cykelløb, VM i ishockey, VM i håndbold og EM i fodbold til Danmark, siger Mølholm i en pressemeddelelse.

Han bemærker især, at et løb så traditionsbundet som Tour de France har været villige til at ændre på placeringen af hviledage.

- Det er en kæmpe cadeau til Danmark som cykelnation og som værtsnation.

- En Tour-start er én af de helt store begivenheder og en perfekt kombination af sportslig tyngde og tilskueroplevelse. Det er en stor bedrift, og det har krævet ekstra at få arrangørerne til at flytte hviledage for, at det kan lade sig gøre, lyder det fra Morten Mølholm.

Det estimeres, at omkring 900.000 danskere vil troppe op langs vejene på de tre etaper i landet, og Morten Mølholm glæder sig til at se Danmark klædt på til cykelfest.

- Det er meget få sportsbegivenheder, der formår at skabe så festlig en ramme rundt om aktiviteten, som det er tilfældet med Tour de France. Det bliver en folkefest.

- Vi håber, at den festlige ramme og opmærksomheden kan bruges til at inspirere flere danskere til selv at prøve kræfter med cykelsporten, siger Morten Mølholm Hansen.

Også hos Team Danmark er der stor glæde over, at det er lykkedes at trække Tour de France til Danmark. Direktør Lone Hansen håber, at udsigten til tre etaper i Danmark vil fungere som motivation for de danske cykelstjerner i de kommende år.

- Dansk cykelsport er i verdensklasse, og det bliver fantastisk at se de danske ryttere vise sig frem på hjemmebane i verdens største cykelløb.

- Danmarks Cykle Union har et elitearbejde på højt internationalt niveau på både landevej og bane, og jeg håber, at et Tour de France bliver en kæmpe motivation for de danske cykelstjerner, der forhåbentlig vil funkle på de danske landeveje i 2021, siger Lone Hansen i en pressemeddelelse.

Etaperne i Danmark skal køres 2., 3. og 4. juli.