DI vil bruge Tour de France som trækplaster for turister

Tour de France vil have sin Grand Départ i Danmark i 2021.

Det står torsdag klart, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har bekræftet den danske Tour-start på et storstilet pressemøde på Københavns Rådhus.

Hos Dansk Industri ser direktør Tine Roed det som en "unik" mulighed for at vise danske styrker og tiltrække flere "højtforbrugende" turister.

- Gastronomi, grønne løsninger, design og kultur er nogle af vores styrkepositioner, som vi skal sælge os på, da det er det, som tiltrækker de højtforbrugende turister, siger Tine Roed i en pressemeddelelse.

I alt vil cykelcirkusset Tour de France være i Danmark i tre dage, hvor tre etaper vil blive kørt.

Tine Roed mener, at eksponeringen til milliarder af seere i mere end 190 lande også kan bruges til at vise Danmarks særlige arbejdsforhold frem.

- Når verdens øjne er rettet mod Danmark i dagene før og under cykelløbet, vil det være oplagt at fremhæve styrkepositionerne i dansk erhvervsliv og den "liveability", der er medvirkende til, at det er attraktivt at drive virksomhed, bo og arbejde i Danmark, siger Tine Roed.