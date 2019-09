De to point skulle hentes i Sæby, der i den seneste sæson overraskede mange, da den lille klub i Nordjylland lykkedes med at rykke op i 1. division.

Der skulle en pligtsejr med hjem til Fyn, da DHG søndag skulle en tur nord for Limfjorden for at åbne den nye sæson i 1. division.

22 mål på kontraer

DHG vandt kampen sikkert med 37-24, hvor hele 22 af målene faldt efter kontraer.

- Vi får næsten alle spillere på måltavlen i dag, hvor vi scorer 22 mål på kontraer. Det skyldtes blandt andet, at vi gik højt op på Sæby og lagde et godt pres, siger DHG-træner Bo Milton Andersen efter søndagens sejr.

Der var dog også grund til panderynker for DHG-træneren, som i de kommende træningspas vil have fokus på det defensive.

- Vores forsvarsspil er stadig ikke på plads. Det er tidligt på sæsonen, og vi mangler et spillere, men vores 6-0 forsvar var ikke godt nok i dag, hvor der blev efterladt for meget rum. Noget skyldes nok, at vi blev sløsede efter vores solide føring, men det var også tydeligt, at der skal strammes op i forsvaret, siger DHG-træneren.

Bo Milton Andersens tropper skal i næste uge op imod Ringsted, der kommer på besøg i Odense søndag 15. september klokken 14.00.