DHG tabte pusten

Håndbold: DHG tabte sæsonens første hjemmekamp i kvindernes 1. division, da det blev til et nederlag på 27-30 til TMS Ringsted foran 250 tilskuere i Dalumhallerne.

- Vi dækkede ikke godt nok op, og vi savnede redninger. Angrebsmæssigt spillede vi for individuelt. Det er ikke normalt for os at lukke 30 mål ind, erklærer DHG-træner Bo Milton Andersen efter nederlaget.

DHG kom ellers godt fra start og førte 12-7 efter 20 minutter. Men de sjællandske gæster var i front med et mål, 16-15, ved pausen.

- Det var helt væk, det vi lavede. Vi skulle bare have kørt den hjem med en føring til pausen, siger Bo Milton Andersen.

I anden halvleg holdt TMS Ringsted føringen og udbyggede forspringet. DHG nåede kun at snuse til gæsterne ved stillingen 23-24 midt i halvlegen.

- Der var for få, der bød ind og præsterede. Men det er mit ansvar som træner, siger Bo Milton Andersen.

Topscorere for DHG var Caroline Toft Nielsen med otte mål, Frida Maag Damgaard med syv mål og Nanna Daugaard med fem mål.

DHG har nu to point for to kampe efter åbningssejren på 37-24 ude over Sæby.

DHG klarede sig i sidste sæson fint som oprykker og var længe med i topstriden i 1. division.

- Men vi er ikke favoritter i den her række. Det er vores anden sæson efter oprykningen, og vi har stadig meget at lære, siger Bo Milton Andersen.

På lørdag skal DHG til Aabenraa for at møde topholdet Sønderjyske, der har vundet de to første kampe over Roskilde og Bjerringbro.