DHG-spiller kan være på vej væk: Ligaklub viser interesse

Håndbold: Hun spiller på det fynske 1. divisionshold DHG, som hun har været en del af siden 2016. Men nu kan Edita Nukovic være på vej væk fra oprykkerholdet. Det fortæller holdets træner, Bo Milton Andersen, der oplyser, at Aarhus United har vist interesse for hende. - Der er mange spørgsmål, og jeg ved ikke helt endnu, hvor det ender. Vi forsøger at hjælpe Nukovic så godt som muligt, og så må hun selv beslutte, hvad hun vil, siger træneren. Fra spilleren selv lyder meldingen også, at der stadig er flere usikkerheder, der skal falde på plads, inden der bliver truffet nogle beslutninger. Selvom hun også giver udtryk for, at en aftale ikke er utænkelig. - Jeg venter bare på, at det sidste falder på plads. Det hele skal gå op i en højere enhed, så det passer i forhold til min praktik, siger Edita Nukovic. Det er nemlig et praktikophold i Jylland på spillerens sjette semester, der har været medvirkende til hendes overvejelser om at skifte til Aarhus United. Spilleren er ved at uddanne sig indenfor integreret design på SDU og skal i praktik i Silkeborg. Men det har ikke været den 21-årige spiller eller DHG, der har rakt hånden ud først. - Aarhus United startede med at tage kontakt. Men det er ikke så længe siden - lige inden nytår, siger hun og får tydelig glæde i stemmen, da hun bliver tilspurgt om hendes tanker om at spille i en ligaklub. - Det bliver helt klart en stor udfordring at komme ind på et ligahold midt i sæsonen. Men meget fedt! Det er en god mulighed, siger Edita Nukovic.

Edita Nukovic har tidligere spillet for Skanderborg Håndbold og skiftede herfra til fynske DHG. Nu kan hun være på vej til Aarhus United på ligaens sjetteplads. Arkivfoto: Leif Rasmussen

- Vi kigger generelt På grund af Aarhus Uniteds øje på Edita Nukovic vil hun ikke være en del af DHG-truppen, der møder Sønderjyske på udebane tirsdag og vil i stedet blive erstattet af Julie May fra 3. division, fortæller træneren. Han beretter også, at der ikke vil blive hentet en ny spiller som erstatning på nuværende tidspunkt. - Jeg er da ked af, hvis Nukovic skifter, da hun har været en vigtig del af firerblokken. Men sådan er gamet. Jeg håber bare, at Edita får en ordentlig aftale, siger Bo Milton Andersen. Et ønske, træneren udtrykker med baggrund i, at Aarhus United er sortlistet som følge af klubbens økonomi og derfor ikke må indgå kontrakter med nye spillere eller forlænge med nuværende. Fra den sortlistede klubs side lyder meldingen, at det stadig er tidligt i forløbet. - Vi må ikke lave kontrakter, derfor forhandler vi ikke og laver ikke kontrakter. Men vi kigger generelt, og Edita Nukovic er en af dem på blokken, siger Mads Winther. Om klubben kommer til at udbetale løn til Edita Nukovic - og derved skal finde en løsning i forhold til sortlistningen - eller om hun ikke vil blive lønnet, står ikke klart. Fra spilleren selv lyder meldingen: - Jeg ved ikke, om jeg bliver lønnet, siger Edita Nukovic.