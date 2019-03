DHG skal have styr på Ringsteds Emma Navne

Håndbold: Emma Navne. Det er et navn, der skal holdes øje med i søndagens opgør i kvindernes 1. division mellem TMS Ringsted og DHG.

- Emma Navne er altafgørende for TMS Ringsted. Hun er en fantastisk allround-spiller, der kan det hele. Da vi vandt 27-23 hjemme over Ringsted i efteråret, fik hun rødt kort i det 37. minut efter tre gange to minutter, og det blev udslagsgivende, siger Nicolai Gynther, seniorformand i DHG.

Emma Navne er nummer fem på 1. divisions topscorerliste med 101 mål i 17 kampe.

DHG er på fjerdepladsen to point efter Bjerringbro på tredjepladsen, mens TMS Ringsted ligger nummer 10 lige under nedrykningsstregen, men med samme pointtal som AGF på niendepladsen.

- Vi kommer til at møde et TMS Ringsted-hold, der er desperat efter at vinde. Det bliver mere fight end håndbold, siger Nicolai Gynther.

DHG tabte i mandags 29-31 ude til Gudme HK i det fynske lokalopgør.

- Vi døjer med lidt småskader. Det er jo sidst på sæsonen, siger Nicolai Gynther, der ikke har fokus på muligheden for at få tredjepladsen og playoff-kampe om oprykning til ligaen.

- Det handler om at overleve i rækken, siger seniorformanden.

Søndagens kamp i Ringsted begynder klokken 14.00.