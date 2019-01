DHG jagter syvende sejr i træk og sikring af andenpladsen i topkamp: - Det betyder faktisk ikke så meget

En sejr er derfor afgørende for DHG's placering på andenpladsen og forøgelse af afstanden til de resterende hold. En position, der ved divisionens sæsonafslutning, giver billet til at spille om oprykning. Med en sejr i bagagen efter tirsdagens kamp, der går i gang klokken 20, vil fynboerne have vundet syv kampe i træk.

Håndbold: 1. division bliver for alvor skudt i gang igen efter juleferien, når DHG-kvinderne møder Sønderjyske på udebane i en kamp mellem divisionens tophold. Oprykkerne fra Fyn, der senest var i divisionskamp den 13. december, har klaret det godt i sæsonens første halvdel og befinder sig på andenpladsen med 15 point. Modstanderne fra Sønderjylland er at finde på fjerdepladsen med 14 point.

Sieljacks måske tilbage

Og selvom DHG-holdet på papiret ligner en favorit med dobbelt så mange sejre i træk i forhold til Sønderjyske og ét point mere, er træneren også beskeden i vurderingen af kampens favorit.

- Sønderjyske er et godt hold - et tophold med utrolig dygtige spillere. Vi skal være der 100 procent for at få point, siger Bo Milton Andersen og fortæller, at holdets skadestilstand ser godt ud.

- Jeg er ved at være i overflod af spillere. Og Yasmin Sieljacks er tilbage, hvis hun klarer det fint igennem træningen i dag, (mandag, red.). Men det så fint ud med hende til træning søndag, siger træneren.

DHG's næste kamp er mod Roskilde den 12. januar klokken 14.