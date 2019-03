DHG fortsat i et dødvande

Fodbold: DHG er inde i en skidt periode, hvor sæsonens tidligere optur er afløst af et resultatmæssigt dødvande.

Heller ikke turen til Vendsyssel gav udbytte, selv om hjemmeholdet ligger nær bunden.

DHG tabte med 27-33, selv om fynboerne efter 35 minutter var foran med 21-18.

Dermed må det siges at være akademisk, at DHG i princippet stadig har en chance for at komme med i oprykningskampe, for indsatsen er på ingen måde til avancement, og det har DHG-ledelsen hele tiden er erkendt - fordi holdet trods alt er oprykker og i den unge ende.

De 213 tilskuere så Frida Maag Damgaard og Nanna Daugaard blive fynske topscorere med henholdsvis syv og fem mål.