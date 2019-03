DHG er havnet i et dødvande

Håndbold: DHG har tidligere på sæsonen været inde i en flot stime, men nu er de blåblusede havnet i et dødvande, og det blev til et nyt nederlag - denne gang med 21-16 hjemme mod Fredericia, selv om østjyderne ligger nær bunden.

- Der er ingen tvivl om, at det har kostet, at vi har haft en del sygdom i truppen, så vi ikke har trænet optimalt, men samtidig har vi nået sæsonmålet om at holde os langt væk fra nedrykning, og det præget nok det hele, og samtidig er spillerne lidt slidte efter en lang sæson, sagde træner Bo Milton Andersen - uden at forsøge at komme med klassiske undskyldninger.

- det største problem er, at vores angrebsspil ikke fungerer, og det påvirker naturligvis alt andet på holdet. Ud over det er der vist ikke så meget at sige til det nederlag, sagde DHG-træneren, hvis hold på lørdag kan få talt det hele igennem på den lange bustur mod Vendsyssel, der også som Fredericia ligger i den nedre region, mens DHG trods alt fortsat er på en nydelig fjerdeplads i 1. division.