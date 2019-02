DHF sætter stopper for KIF-plan om håndboldpensionister

Håndboldklubben KIF Kolding har fået afslag på at hente pensionerede spillere til klubben for at hjælpe det amputerede hold.

Det er Dansk Håndbold Forbund (DHF), der har sat foden for døren for klubbens træner Lars Rasmussen, skriver JydskeVestkysten.

DHF har forklaret træneren, at reglerne siger, at spillerlicensen skulle have ligget i klubben inden 15. februar, også selv om spilleren ikke har spillet for andre klubber i sæsonen.

- Der kom nogle muligheder med nogle ret spændende spillere. Så skulle vi sikre os, at vi måtte hente dem så længe, de ikke havde spillet håndbold i denne sæson. Der var det så, vi fik det endelige svar, siger Lars Rasmussen til avisen.

KIF Kolding er så hårdt ramt af skader og afbud for tiden, at træner Lars Rasmussen har jagtet pensionerede håndboldspillere i den resterende del af sæsonen.

- Vi bliver nødt til at finde en spiller eller to i Europa, som har spillet håndbold i sidste sæson, men har stoppet karrieren og kan komme og hjælpe i to måneder.

- For vi kommer ikke igennem med det her, som situationen er nu, sagde træneren til JydskeVestkysten for en uge siden.

I starten af februar fyrede klubben Lars Frederiksen som træner i klubben, og Lars Rasmussen er ansat som midlertidig træner.

KIF Kolding ligger på en 11.-plads i ligaen med 12 point efter 22 kampe. Holdet har fire kampe tilbage af grundspillet.