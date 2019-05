DHF forventer VM-overskud på 37 millioner kroner

Håndboldforbundet har fået kritik for ikke at offentliggøre regnskabet for VM. Nu præsenteres overskuddet.

Det var ikke kun danske guldmedaljer, som Dansk Håndbold Forbund (DHF) fik med fra VM i herrehåndbold, der blev afholdt i Danmark og Tyskland i januar.

Forbundet forventer også et overskud på cirka 37 millioner kroner.

Det skriver DHF i en pressemeddelelse.

Den almennyttige forening DHF Event sender alle pengene til DHF, og ifølge håndboldforbundet skal overskuddet gå til bredde- og amatørprojekter i dansk håndbold.

- Vi er ovenud begejstrede for det gode resultat af VM i herrehåndbold, som forventes at lande over det niveau, vi havde budgetteret med, siger generalsekretær i DHF Morten Stig Christensen.

Torsdag sagde DHF's formand, Per Bertelsen, til Politiken, at forbundet ville offentliggøre regnskabet fra verdensmesterskabet. Det sker, efter at DHF har fået kritik.

DHF afviklede VM-turneringen gennem den almennyttige forening DHF Event. Dermed kunne forbundet opnå momsfritagelse for sine indtægter.

Til gengæld ville overskuddet, som forbundet tidligere har anslået til omkring 30 millioner kroner, være bundet til breddehåndbolden.

- Vi har ikke tidligere gjort brug af at fortælle, hvordan tingene omkring arrangementerne hænger sammen, men det har vi så tænkt os, at vi vil gøre fremover, sagde Per Bertelsen til Politiken.

Meldingen står i kontrast til hans svar i Politiken 23. januar, hvor formanden sagde: "Det samlede regnskab for DHF Event, som er den forening, hvor VM 2019 bliver afviklet, bliver ikke offentliggjort. Vi gør dog det, som vi også har gjort ved mesterskabet i 2014, at vi offentliggør overskuddet fra mesterskabet."

Den melding mødte kritik fra både kulturminister Mette Bock (LA) og formanden for Danmarks Idrætsforbund, Niels Nygaard.