DCU-chef om dopingsag: Det vælter ikke tilliden til os

Torsdag fik dansk cykelsport en lille mavepuster, da det kom frem, at en unavngiven dansk juniorrytter i foråret havde afleveret en positiv dopingprøve.

De seneste år har Danmark gjort det fremragende på ungdomssiden, hvor det ene talent efter det andet træder ind på den store scene og tager springet til verdenstoppen.

Men vil den nye dopingsag få indvirkning på, hvordan omverdenen og udenlandske holdejere vil se på danske cykling og danske cykelryttere? Nej, lyder det klart fra Jens-Erik Majlund, administrations- og elitechef i Danmarks Cykle Union (DCU).

Han mener ikke, at dopingsagen mod en ung, dansk cykelrytter kan rokke ved omverdens syn på arbejdet i dansk cykelsport.

- Denne her sag er slet ikke af en karakter, som kan bringe det i fare. Det er det ikke, siger han.

- Det er en fuldstændig enkeltstående dumhed. Der sker noget alle steder. Der er brodne kar i erhvervslivet, det har vi alle set, og der er hos politikere og alle andre steder.

- Der sker enkeltsager hist og pist, og sådan er det. Det kan vi ikke gøre noget ved. Vi har et kæmpe program i forvejen for vores unge mennesker omkring antidopingoplysning og -uddannelse.

DCU vil ikke kommentere den konkrete sag, og unionen kommer ikke til at melde noget ud, førend man kender udfaldet.

- Vi kender slet ikke sagens udfald, så det vil være forkert af mig at sidde og komme med en eller anden udtalelse nu på baggrund af noget, som vi ikke kender, siger Jens-Erik Majlund.

- Men hvis der kommer en enkelt sag, så mener jeg ikke, det er noget, som rører ved det program eller ved den holdning, vi har nu, slår han fast.

Ifølge Jyllands-Posten drejer det sig om stoffet methylhexanamin, som er et præstationsfremmende middel, der er forbudt at have i kroppen under konkurrencer.

Tidligere har atleter fået karantæne i alt imellem seks måneder og fire år for at have stoffet i kroppen under konkurrencer.

Rytteren er suspenderet på alle landshold, mens sagen behandles, og han har ikke kørt løb siden foråret, hvor prøven blev taget.