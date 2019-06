DBU og Divisionsforeningen: Superligaen er klar til VAR

Dommersystemet VAR (Video Assistant Referee) er på vej til at gøre sit indtog i dansk fodbold.

I en pressemeddelelse torsdag lyder det, Dansk Boldspil-Union (DBU), Divisionsforeningen og superligaklubberne planlægger at implementere VAR i landets bedste fodboldrække fra 2020/2021-sæsonen.

- VAR er kommet for at blive, så det er helt klart et spørgsmål om, hvornår vi hopper med på vognen.

- Vi mener, at tiden er den rigtige nu, også når vi kigger på de ligaer, vi normalt sammenligner os med, siger Kenneth Reeh, konstitueret administrerende direktør i DBU i pressemeddelelsen.

Den endelige beslutning om indførelse af VAR bliver taget på et bestyrelsesmøde i DBU i den kommende uge.

I Divisionsforeningen mener man, at VAR kan bidrage til, at kampafviklingen i Superligaen fortsat sker på et internationalt topniveau.

- Ved at give dommerne samme mulighed som tilskuere og tv-seere, der kan gense situationer, bliver der færre fejlkendelser til gavn for alle parter. Derfor har klubberne besluttet at anbefale implementering af VAR, siger direktør i Divisionsforeningen Claus Thomsen.

DBU og Divisionsforeningen har i sinde at påbegynde uddannelsen af 12 til 14 VAR-dommere og samme antal assisterende VAR-dommere i efteråret 2019.

Træningen af de nye dommere kommer blandt andet til at foregå til kampe i Reserveligaen i den kommende sæson.

Udgifterne i forbindelse med at indføre VAR vil blive fordelt mellem DBU og Divisionsforeningen, lyder det.