DBU henter sin første forbundslæge i FC København

Dansk Boldspil-Union øger sundhedsstaben med den 45-årige læge Morten Boesen, der får titel af forbundslæge.

Det oplyser DBU i en pressemeddelelse.

Det er første gang, at DBU ansætter en decideret forbundslæge med et overordnet ansvar for lægearbejdet på de enkelte landshold. Samtidig skal han være med til at rådgive DBU i sportsmedicinske spørgsmål.

- Morten skal sikre den røde tråd i DBU's sundhedsarbejde og være garant for, at vi altid håndterer behandlingen af vores bedste mandlige og kvindelige spillere ens og på højeste niveau.

- Det kræver dyb indsigt i vores verden, og her er vi heldige at have sikret en aftale med Morten, siger DBU's fodbolddirektør, Peter Møller.

Morten Boesen har været tilknyttet lægestaben i FC København siden 2004 og været cheflæge siden 2009. Det arbejde fortsætter han sideløbende med opgaverne i DBU.

- Jobbet som landsholdslæge er muligt på grund af landsholdspauserne i klubberne, så når jeg er på rejse med DBU's landshold, hjælper min bror Anders, som også er læge, med arbejdet i FCK.

- Relationen til klubberne er essentiel i arbejdet som forbundslæge, og den relation bliver kun styrket via mit fortsatte arbejde i FC København, siger Morten Boesen.