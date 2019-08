DBU giver mange B1909-spillere karantæner

Fodbold: Ni spillere, der enten fortsat spiller i B1909 - eller er skiftet til andre klubber - får hver to spilledages karantæne som følgende af den skattesag, som tidligere har kostet B1909 en fratrækning af to gange ni points.

Man har også samtidig kigget på forseelsernes alder. Hvis der er tale om en efterhånden gammel sag, og beløbet eksempelvis for et år ikke overstiger 25.000 kroner, er der i det tilfælde kun straffet med en advarsel.

Det har længe simret i det fynske fodboldmiljø, at de involverede B1909-spillere kunne risikere at få en følgestraf i form af karantæner eller advarsler.

Aktion mod flere idrætter

I sommeren 2014 indledte skat en aktion mod divisionsklubber inden for ishockey, håndbold og fodbold, herunder B1909.

I forhold til B1909 afgjorde fodboldens disciplinærudvalg i oktober 2018, at klubber havde overtrådt amatørbestemmelserne ved at udbetale kontantbeløb til amatørspillere. Beløbene var forklædt som kørselsgodtgørelse og anden godtgørelse for udlæg for klubben.

Det ligger også til grund af for pointstraffen på to gange ni point til B1909, at klubben senest efter Brønshøj-sagen i 2013 måtte være klar over, at proforma ansættelse af spillerne som "scouts" og "trænere" var udtryk for ulovlig praksis.

B1909 prøvede i foråret - trods minusstraffen på ni point - at redde eksistensen i Danmarksserien. I den forrige sæson sluttede nierne nær toppen i Danmarksserien, men det var flere af de spillere, som må formodes at være involveret i denne omtalte skattesagen. Niernes kamp mod nedrykningen mislykkedes trods ofte overraskende gode kampe med det rekonstruerede hold.

Siden gik en del spillere til andre klubber, herunder Marienlyst, og spørgsmålet er nu, hvor mange af de tilbageblevne, der er på det nuværende førstehold, der forbereder sig til den kommende sæson.

Her vil B1913 være de flestes favorit, dels fordi de blå ser ud til at have forstærket sig, dels fordi B1913 til næstfavoritten starter med netop ni points forspring.

Sport Fyn vil således umiddelbart skønne, at det kun vil have marginal indflydelse på niernes chancer, at nogle af de nuværende spillere må sidde over i de første to kampe. Fynsserien afgøres over 26 kampe, og der er kun én oprykker.