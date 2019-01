DBU går ind i e-sport og laver e-landshold

DBU opretter et landshold i Fifa. Det såkaldte e-landshold debuterer ved en turnering i Finland i februar.

Dansk Boldspil-Union (DBU) går ind i e-sport og opretter blandt andet et e-landshold, der skal kæmpe for Danmark i konsol- og computerfodboldspillet Fifa.

Det siger Keneeth Reeh, der er konstitueret administrerende direktør i DBU.

- Interessen for e-sport er kæmpe blandt børn og unge, og et spil som Fifa er for længst blevet en konkurrencesport. Derfor lancerer vi nu Danmarks første e-landshold, som skal forsvare Danmarks ære internationalt.

- Samtidig har vores lokalunioner planer om en masse aktiviteter, hvor e-sport kan bidrage til nye medlemmer og udvikling af vores fodboldklubber, siger DBU-direktøren.

Det nye e-landshold er blevet inviteret til Finland 2. februar for at deltage i en Fifa-turnering, hvor Danmark ud over finnerne også skal møde Norge og Sverige.

Samtidig vil DBU integrere e-sport ude i idrætsforeningerne med en ny breddeturnering, og DBU vil også lave e-fodboldskoler, hvor deltagerne både bliver dygtigere til Fifa, men også får råd om kostvejledning og fysisk træning.

Dansk Erhverv har lavet analyser, der viser et stort potentiale i e-sport. Derfor mener direktør Brian Mikkelsen, at det er sundt for erhvervslivet, at e-sport bliver mere udbredt.

- Der er rigtig store penge at hente i e-sport. Ikke kun for elitegamerne og deres hold, men også for en lang følgerække af erhverv indenfor eksempelvis turisme og detailhandlen.

- Når Danmark lægger jord til internationale elitesportsbegivenheder, så betyder det både flere penge i kassen hos hotellerne, restauranterne og souvenirbutikkerne, siger Brian Mikkelsen.

Tidligere er der blevet afviklet en e-Superliga i Fifa med et stort finaleshow i Forum, mens der har været udsolgt i Royal Arena i forbindelse med en afdeling af Counter Strike-turneringsserien Blast Pro Series.