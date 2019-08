DBU forventer Hareide klar til landskampe

Mandag blev truppen til A-landsholdet udtaget til næste uges EM-kvalifikationskampe, men manden, der har det sidste ord i udvælgelsen, glimrede ved sit fravær.

Landstræner Åge Hareide har nemlig fået en infektion i forbindelse med en knæoperation og måtte melde afbud til mandagens seance.

I Dansk Boldspil-Union har man dog en klar forventning om, at Hareide er klar, når truppen skal samles næste mandag.

- Lægerne har en forventning om, at Åge (Hareide, red.) bliver klar til de to kampe, så det er helt klart også vores forventning, siger fodbolddirektør i DBU Peter Møller.

Han frygter ikke, at nordmanden må arbejde på halv kraft på træningsbanen i forbindelse med kampene mod Gibraltar og Georgien.

- Jeg tror, at Åge er ligesom Jon (Dahl Tomasson, red.). Når de går ind til noget, så gør de det 100 procent. Så han vil helt klart melde tilbage, hvis det skulle være et problem, fortsætter Peter Møller.

- Meldingen går på, at han skal holde sig i ro de næste par dage, og så burde han være klar til at tage af sted. I dag (mandag, red.) og i morgen (tirsdag, red) skal han slappe af, og så skulle han være klar igen.

Mandag stod assistenttræner Jon Dahl Tomasson for at præsentere de foreløbigt 22 spillere, men han forventer ikke at skulle mangle Hareide på de kommende udebaneture.

- Åge er blevet anbefalet ikke at presse på og stresse for meget, simpelthen for at passe på ham, så han kan blive klar. Så det er vores udgangspunkt helt klart.

- Der er ingen tvivl om, at hvis han ikke bliver klar, så skal vi nok melde det ud, siger Jon Dahl Tomasson.

Danmark spiller ude mod Gibraltar 5. september og ligeledes ude mod Georgien tre dage senere.