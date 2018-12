DBU-formand stiller op til valg i Uefas bestyrelse

Når der 7. februar næste år er valg til bestyrelsen i Det Europæiske Fodboldforbund - også kaldet Uefa Exco - stiller formanden for Dansk Boldspil-Union (DBU), Jesper Møller, op.

Det oplyser DBU i en pressemeddelelse.

Møller har valgt at blive kandidat til Uefas top efter opfordringer og opbakning fra flere sider, lyder det.

- Da jeg har fået en række opfordringer til at kandidere, ville det også have sendt et uheldigt signal til både Uefa og vore kolleger i udlandet, hvis vi ikke ville stille op, og dermed reelt sagt nej til at påtage os et medansvar for udviklingen af europæisk fodbold.

- Jeg forestiller mig, at det nok ville have svækket vores indflydelse og muligheder i en række sammenhænge de kommende år, siger Jesper Møller.

De seks nordiske fodboldforbund arbejder tæt sammen, og det er også efter drøftelse med de fem kolleger i Norden, at Jesper Møller har valgt at stille op.

Men der er også flere danske mærkesager, som måske kan få en lettere vej til realisering, hvis DBU-formanden får en af pladserne i Uefas bestyrelse.

- Det er ingen hemmelighed, at vi i DBU for at fortsætte udviklingen af kvindefodbold overvejer at byde på europamesterskaberne som det næste projekt i 2025. Og der tror jeg, det er godt at være tæt på, siger han.

- Vi har også nogle situationer med klubfodbolden i Danmark og det at komme ind i de europæiske turneringer - både i Champions League og det nye setup med Europa League.

- Der viser alt erfaring, at det altså er med at være tæt på der også, når processen kører. Vi har sammen med Divisionsforeningen nogle holdninger, hvor vi gerne vil gøre mere ud af det her solidaritetsbetaling, den måde pengene bliver fordelt på, og den måde pladserne bliver fordelt på.

I perioden fra 2009 til 2017 var Danmark repræsenteret ved Allan Hansen i Uefa Exco.

- Vi så i Allan Hansens periode, at det var af stor betydning at være repræsenteret i Uefa Exco, idet vi utvivlsomt ikke havde fået tildelt EURO 2020 uden Allans store indsats i Uefa-regi, siger DBU-formanden.

Der er i dag 20 medlemmer af Uefa Exco, heraf er 7 medlemmer på valg. Herudover skal der vælges ét kvindeligt medlem.