DBU-formand om direktørfyring: Vi har brug for nyt blod

Dansk Boldspil-Union (DBU) er gået i gang med at omstille sig til en ny fremtid for dansk fodbold.

Det kostede tirsdag DBU-direktøren gennem snart fem år, Claus Bretton-Meyer, jobbet.

Den fyrede direktør får lovord med på vejen af formand Jesper Møller, men bestyrelsen mener, at DBU er et andet sted nu end for få måneder siden.

- Claus blev ansat til at lave forandringsledelse, og det har han nogle meget stærke kompetencer til.

- Vi har gennemført politiske reformer, og vi har fået længerevarende landsholdsaftaler på plads for herrerne, kvinderne og U21, som giver os en kommerciel platform, som vi nu skal til at udvikle på.

- Så vi står i en ny situation, og vi mener, at tiden er kommet til en ny profil, siger Jesper Møller.

Claus Bretton-Meyers periode i DBU har været præget af mange slåskampe med Spillerforeningen og uenigheder omkring vilkårene for at spille på de danske landshold.

Stridighederne førte i 2017 til aflysninger af kampe for det danske kvindelandshold, mens DBU i efteråret måtte stille med et vikarlandshold i en træningskamp mod Slovakiet på herresiden.

Jesper Møller erklærer sig meget tilfreds med det arbejde, som Bretton-Meyer har udført.

- Han har mange kompetencer, ellers havde vi ikke ansat ham.

- Han er stærk til at drive en strategisk proces igennem og skabe balance mellem indtægter og udgifter, og så har han arbejdet med at udbygge vores kommercielle platform, siger formanden.

Mandag fik Claus Bretton-Meyer at vide, at bestyrelsen mente, at der skulle en anden profil til, inden nyheden blev blæst ud til offentligheden tirsdag formiddag.

- Normalt er jeg humoristisk anlagt, men det har været træls for mig at have den her snak med Claus. Men han har taget det utrolig professionelt.

- Jeg har været i dansk fodbold i 25 år, så der er nogle administrerende direktører, trænere og andre, der er gået gennem svingdøren.

- Det kommer jeg aldrig til at vænne mig til på det personlige plan. Jeg er dog glad for den måde, han har taget det, siger Jesper Møller.

Til marts skal DBU's repræsentantskab vælge en ny bestyrelse, der samtidig bliver reformeret på flere punkter. Blandt andet skæres bestyrelsen fra 16 til 7 medlemmer.

Reformeringerne betyder også, at DBU rent organisatorisk snart står et nyt sted, og det har også haft indflydelse på afskedigelsen af Bretton-Meyer.

- Vi har styr på vores aftaler, organisation og økonomi, og det giver os en historisk mulighed for at bringe dansk fodbold videre i de næste fem til ti år, og det ønsker vi at udnytte, siger Jesper Møller.

Midlertidigt afløses Bretton-Meyer af vicedirektør Kenneth Reeh. Samtidig er der igangsat et analysearbejde, der skal skabe klarhed over, hvilken profil den næste direktør skal have.

- Vi er inspireret af, hvad der sker i fodboldens verden i øvrigt. Nogle steder er ledelsen delt mellem det fodboldmæssige, det politisk/administrative og så den kommercielle gren. Det vil vi tage os god tid til at undersøge.

- Det kræver efter vores vurdering en anden profil, siger Jesper Møller.