DBU-chef forsvarer danske talenter efter Zorniger-kritik

Flere danske fodboldtalenter har ikke mentaliteten til at slå igennem på højeste niveau.

Sådan lød det søndag fra Brøndby-træner Alexander Zorniger i et interview med TV3 Sport, efter at han for første gang i superligahistorien havde sat 11 udlændinge i startopstillingen.

Netop mentaliteten hos de danske talenter er et område, der bliver arbejdet på at forbedre.

Talentudviklingschef i Dansk Boldspil-Union (DBU), Flemming Berg, fortæller, at billedet med danske talenter, der knækker sammen, når de møder modgang, er i forandring.

- Det kan godt ske, at unge danskere får en lille overraskelse, når de kommer ud og kæmper mod andre, hvor fodbolden gælder liv og død. Det erkender jeg, og det er en udfordring.

- Det er bare anderledes at komme fra eksempelvis Afrika end fra Danmark. Men generelt klarer de spillere, der kommer til udlandet, sig godt, siger Flemming Berg.

Talentudviklingschefen peger på flere danske talenter, der har trodset modgang og nu spiller på øverste niveau.

Flemming Berg nævner Sampdoria-spilleren Joachim Andersen, der for få år siden spillede på reserveholdet i hollandske Twente. I dag er han fast starter i den italienske Serie A.

Der er også midtbanespilleren Philip Billing, der med tiden har kæmpet sig til en stamplads hos Huddersfield i Premier League.

- Lige nu er Jacob Bruun Larsen på alles læber i Dortmund. Men han har også haft en svær tid. I foråret var han udlejet til Stuttgart, hvor han begik straffespark i sin debut. Så blev træneren fyret, og Jacob fik ikke flere kampe.

- Det kræver en stærk mentalitet at slå igennem, som han har gjort i Dortmund, fastslår Flemming Berg.

Han peger desuden på Pierre-Emile Højbjerg som det måske bedste eksempel. Efter lang tid ude i kulden i Southampton er den 23-årige midtbanespiller ind imellem anfører i Premier League-klubben.

På grund af det høje uddannelsesniveau i Danmark vil de fleste danske fodboldtalenter formentlig klare sig fint i livet, selv om de ikke slår igennem på fodboldbanen.

Sikkerhedsnettet kan måske gøre danske talenter lidt for magelige, men det er ifølge Flemming Berg muligt at gøre spillerne mere mentalt stærke og robuste.

Sidste år udarbejdede DBU en rapport, der sætter fokus på, hvordan DBU og danske klubber kan arbejde med talenternes mentalitet.

- Den peger på, at klubberne skal sørge for, at spillerne bliver sat i situationer, hvor de bliver sat under pres og får nogle nederlag, der skal håndteres.

- Det kan være at spille mod ældre spillere, så man ikke er først på holdkortet, siger Flemming Berg.

- Det kan også være at sende spillere ud til kampe i udlandet og spille mod andre kulturer. Så kommer de under et pres, som de ikke er vant til, forklarer han.

- Det handler meget om at overkomme forhindringer og ikke give op. Så tager spillerne et stort spring og er klar til den næste udfordring, siger talentudviklingschefen.