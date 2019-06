DBU-boss: VAR skal bringe dommere tilbage i verdenseliten

Videodommersystemet VAR's kommende indtog i Superligaen skal være med til at løfte de danske fodbolddommere tilbage i den europæiske elite, hvor Danmark tidligere har haft internationale topdommere som Peter Mikkelsen, Kim Milton Nielsen og Claus Bo Larsen.

Det siger Dansk Boldspil-Unions konstituerede administrerende direktør, Kenneth Reeh, efter at unionens bestyrelse har godkendt at indføre VAR i Superligaen fra sæsonen 2020/21.

- VAR er godt for dansk fodbold af flere årsager. Vi vil gerne have vores dommere tilbage i verdenseliten, og jeg tror, at det bliver svært uden VAR, for de skal også have den del med sig, hvis de skal have topkampe på internationalt niveau.

- Derudover løfter det også Superligaen, som får et bedre produkt med bedre kendelser, siger Kenneth Reeh.

VAR benyttes blandt andet af dommerne ved slutrunder og i Champions League.

Der går et år, før de danske dommere også er klar til at kunne benytte VAR i betydende kampe, siger Kenneth Reeh.

- Nu har vi fået en rammegodkendelse fra klubberne og fra DBU's bestyrelse, og nu skal vi have teknologiaftalerne på plads inden for den ramme, og en aftale med dommerne inden for den ramme, før vi kan begynde udrulningen af VAR.

- Det tager 12 måneder at køre VAR ind i forhold til at uddanne dommerne og teste systemet i Reserveligaen. Det er ikke noget, man bare lige gør. Så planen er, at vi går i gang i august, så vi forhåbentlig kan være klar i næste sæson.

- Man skal passe på med at spå, men jeg har en forventning om, at vi kan lande alting inden for den ramme, vi har fået, siger Kenneth Reeh.

VAR er i løbet af de seneste to år blevet indført i flere europæiske topligaer, Champions League og ved slutrunder. Systemet får dog stadig kritik, blandt andet for at spilstoppene ved VAR-situationer tager for lang tid.

Kenneth Reeh mener dog ikke, at der er grund til at vente med at indføre VAR i dansk fodbold, indtil VAR er blevet optimeret på den internationale scene.

- Jeg synes, at mange af børnesygdommene er væk. Når man kigger på opstarten, er det rigtig nok, at der har været perioder, hvor det har taget lang tid. Men hvis man kigger på de ligaer, hvor man har haft VAR i et år eller to, så ser man hele tiden, at VAR-tiden falder drastisk.

- Jeg tror, at man vil fortsætte med at se den nedgang. Det duer ikke, at man bruger to-tre minutter hver gang, man skal se noget igennem, men det sker heller ikke længere i de ligaer, der allerede har udrullet VAR. Her er ventetiden faldet markant, siger DBU-direktøren.