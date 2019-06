FODBOLD: Driftsleder Martin Skøtt, sportschef Jonas Melchior Hansen og formand Poul Jørgensen var kommet under en vis beskydning, da Sport Fyn kunne fortælle, at Næsby var midtpunkt i en fadæse, der betød, at klubben ikke har været tilmeldt pokalturneringen i denne sæson.

Men nu viser det sig, at det er DBU Fyns kontor, som har været 'skurken' i sagen.

Det har DBU Fyn også erkendt og skriver i en mail til Næsby Boldklub:

- I forhold til proceduren omkring holdtilmeldingen til Sydbank Pokalen, så er det DBU Fyn, der tilmelder klubberne fra Herre Serie 5 til og med Danmarksserien. Efterfølgende udsender vi en kontrolmail til alle klubber. Den manglende holdtilmelding til de indledende runder skyldes derfor en administrativ fejl herfra, hvilket jeg selvfølgelig beklager dybt, skriver DBU Fyns koordinator Lau Krogshede til den nybagte 2. divisionsklub.

Samtidig har DBU Fyn forsøgt at råde bod på skaden ved at kontakte Anders Radén-Rygaard, der står for afviklingen af Sydbank Pokalen hos Divisionsforeningen, men det er ikke lykkedes.

- Jeg har lige snakket med Anders Rygaard fra Divisionsforeningen. I forhold til at få Jer med i Sydbank Pokalen 2019/20 er der desværre ikke noget at gøre, fastslår Lau Krogshede.

DBU Fyn skal aflevere otte hold til hovedrunden og Divisionsforeningen kan ikke ændre på antallet eller få en ekstra fynsk plads.

Pokalfadæsen kom i kølvandet på Næsbys tabte protestsag i Fynsserien, som Næsby rykkede ned fra efter at have brugt en ulovlig spiller.