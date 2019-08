DBU Fyn i opråb: Fodbolden gavner integrationen

Her er DBU-manden bange for, at det bliver foreningslivet - og dermed de fynske fodboldklubber - som vil ramt af nedskæringer i budgetterne.

Hjælper den svære integration

Bjarne Christensen noterer sig dog, at han er bekendt med kommunernes besparelser i kernevelfærden, og at han har respekt for den svære økonomiske prioriteringsopgave, som politikerne står overfor.

Alligevel opfordrer han politikerne til at se nuanceret på breddefodbolden, som ifølge formanden løfter én af de sværeste opgaver for velfærdsstaten.

- Jeg har svært ved at pege på en integrationsindsats, der så vellykket, som den der foregår i klubberne hver dag - uden at man i øvrigt tænker på det som integrationsarbejde. Hver dag er fynske fodboldbaner fyldt med børn med alle mulige nationaliteter og kulturelle baggrunde. Her lærer de gennem legen med fodbolden det danske sprog og de danske værdier, skriver Bjarne Christensen.

Foruden integrationen peger Bjarne Christensen også på, at fodbolden kan forebygge livsstilssygdomme og ensomhed.

Helt konkret er Bjarne Christensen bekymret for, at nedskæringer vil betyde, at færre vil spille fodbold og deltage i foreningslivet i fremtiden, hvis fodbolden bliver mødt af nedskæringer.

- Vi risikerer at sætte det hele over styr, hvis økonomien bliver så stram i klubberne, at det knækker halsen på de frivillige, eller hvis det bliver så dyrt at gå til fodbold, at det er forbeholdt de bedst stillede i vores samfund, afslutter Bjarne Christensen sin pressemeddelelse.