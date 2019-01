DBU: Fremskridt for migranter i Qatar går for langsomt

Dansk Boldspil-Unions (DBU) formand, Jesper Møller, er i disse dage i Qatar sammen med sine nordiske kolleger for at følge op på, hvordan VM-forberedelserne går for ørkenstaten.

Dels ville Nordens fodboldledere gerne ved selvsyn se, hvor langt diverse byggerier var, og dels ville de gerne se, om der var sket forbedringer i forhold til migrantarbejdernes dårlige forhold.

Konklusionen er, at VM-stadionerne tager form i upåklagelig fart, men forholdene for dem, som bygger dem, samt øvrige migrantarbejdere i landet skrider frem i noget sløvere tempo.

- Der er sket fremskridt, men det er små skridt fremad, siger Jesper Møller.

- I forhold til, hvor de bor, så vi noget for et par år siden, som også minder om det, vi så i dag.

- Men sidste gang så vi til gengæld også noget mere, som var endnu værre, og jeg gætter på, at selv om vi ikke har nået at se det denne gang, så findes nogle af de forhold nok endnu andre steder.

- Det er i hvert fald vores vurdering efter de samtaler, som vi har haft med organisationerne hernede, siger han.

Fra Danmark deltog også Gunde Odgaard, generalsekretær i BAT-kartellet, som arbejder for at forbedre forholdene for arbejdstagere.

Han konstaterede også fremskridt på nogle parametre, men der er stadig lang vej igen til ordentlige forhold, slår han fast.

- Jeg snakkede med nogle i går aftes (mandag, red.), hvis pas stadig var inddraget, så de kunne ikke rejse hjem, og de blev snydt for løn, lyder det fra Gunde Odgaard.

- Vores folk hernede fortæller også, at de har en liste på 100 virksomheder, der skylder migrantarbejdere løn. De bliver også snydt for de hjemrejsebilletter, som de skulle have, når de skal hjem, når arbejdet er færdigt. Så der er rigeligt at komme efter.

Et eksempel er, at migrantarbejdere tidligere tilhørte en såkaldt sponsor, som bestemte hvor migranten skulle arbejde, og hvornår vedkommende måtte rejse hjem igen.

Den lov er under afvikling - men kun for nogle.

- Det er ved at blive afskaffet, og det kunne man da godt have håbet på gik lidt hurtigere, og at det gjaldt alle typer migrantarbejdere. Eksempelvis gælder det ikke tjenestepiger, siger Gunde Odgaard.

- Der må vi prøve at skubbe på, så det også kommer til at gælde dem. Det er jo helt vanvittigt, at man skal aflevere sit pas.

I forhold til sikkerheden omkring stadionbyggeri er der sket en del, og migrantarbejderne har fået repræsentation i nogle komitéer med arbejdsgivere, så der nu er klagemulighed.

Men derfra og så til at gøre brug af reglerne, er der fortsat et stykke vej.

- Nu er reglerne der. Nu drejer det sig bare om at bruge dem. Og så få fortalt arbejderne, at reglerne er der, for mange af arbejderne fra Nepal, Bangladesh og andre lande derude kender ikke de her systemer.

- Der har vi sagt til dem, at de bliver nødt til at fortælle dem, at det er lavet, at de kan bruge det, og det er vigtigt at få undervist i reglerne, siger Jesper Møller.