DAGBOG: Med udsigt til tre lande på en gang

DAGBOG: De sidste timer på Stadthotel i Lörrach lå foran os og det blev tid til en stille undren over indretningen i den såkaldte foyer, hvor en vase med plastictulipaner af en eller anden grund skulle indrammes i et sjal af en slags på det ydmyge glasbord. Ikke umiddelbart et initiativ, der løftede helhedsoplevelsen mange procenter.

Det var stadig svært at kapere, at Lörrach lå i den tyske delstat Baden-Württemberg, når nu det hele drejede sig om en kamp mellem Schweiz og Danmark. Til gengæld var Burg Rötteln en udflugt værd i de sitrende timer før det store EM-slag i Basel sådan et Kasper Schmeichel-udkast væk på den anden side af Rhinen.

Borgen spillede en vigtig rolle i 30-års-krigene og i 1633 havde svenskerne selvfølgelig forvildet sig derned og det var til de blå-gule, at de lokale på ydmygende vis måtte overgive sig. Borgen kom slemt til skade og mistede sin betydning efter de hollandske krige, og sådan var det hele mindst lige så kompliceret i verden dengang som i 2019.

DR's fotograf påpegede, at det spanske flag vajede hen over borgen, der virkelig var et forsvarsværk af en vis tyngde sådan 422 meter over havet med udsigt til både Tyskland, Schweiz og Frankrig. I virkeligheden var det Baden-Württembergs gule og røde landsdelsflag. Sådan kan man blive narret.