DAGBOG FRA SCHWEIZ: Fredeligt og noget billigere ved Strussehus

DAGBOG: Både den danske presse og landsholdet selv bliver kostet lidt rundt i Schweiz efter turen fra Kosovo.

De første par dage bor landsholdet i St. Gallen og på søndag rejser delegationen videre til Lörrach og kommer altså på intet tidspunkt til at bo i selve Basel, hvor tirsdagens kamp mod schweizerne skal spilles.

Nu er Schweiz ikke et enormt land og infrastrukturen lavet af kloge mennesker, men til gengæld er landet jo også kendt som urenes og juvelernes paradis. Formentlig på grund af de schweiziske bankhemmeligheder - eller hvad ved jeg.

I hvert fald er der netop nu juvel- og urmesser i Schweiz og så er hotelpriserne i og omkring Basel oppe på 4000 kroner for en nat på de billigste mellemklasse-hoteller, og det er en tand for meget for de danske gesandter udi fodboldspillets svære kunst.

De har noget med ure i Schweiz og der er endda nogen af dem, der hedder Urs til fornavn. Men det tager et par dage, inden klokken falder i slag for Danmark i Schweiz, men det er tiden at tælle ned med timer, minutter og sekunder.

Det gør landsholdet foreløbig på hotel Oberwaid i St. Gallen eller rettere lige ved siden af landsbyen med det særlige navn Strussehus, som denne skribent helt ærligt ikke ved, hvor strammer fra.

Det kan ikke have noget at gøre med den kendte struds, for det hedder Strauss på tysk, som er den del af Schweiz, hvor danskerne befinder sig. Sådan er der så meget.