DAGBOG FRA MARBELLA

DAGBOG: Sådan en træg og stille morgen på "Hotel Paloma Blanca" i Marbella kan sporenstregs forandres til det rene kissejav.

Det sker, når det af nationen udnævnte officielle problembarn Nicklas Bendtner i de sidste minutter af transfervinduets lukning som det naturligste i verden skriver under på en fire måneder lang kontrakt med FC København, selv om alle i årevis havde anset det for umuligt.

Så må de udsendte til tasterne i en ruf, Flemming Toft må tidligt op for at fodre TV2 News og morgen-tv og fanden og hans pumpestok for at fortælle, hvorfor denne Bendtner har en mission i FC København som alle de andre steder, han har været og hvor det konsekvent er gået galt set med offentlighedens øjne.

Og så må DR's sprogmester Andreas Kraul i flere omgange igennem samme mølle og får konstant afbrudt sin kaffedrikning, fordi både P8 Jazz, DR Ultra, P1, DR Ramasjang, P4 og P3 - sådan cirka - skal vide, om det er klogt af Bendtner og FC København at indgå et farefuldt ægteskab i 11. time sådan nærmest i mangel af bedre.

Og lige pludselig slår Bendtners skifte til FCK opbagningen til den forestående landskamp imod en klippe med aber, fordi der er havnet en helt anden form for evigt levende giraf i fodboldens zoologiske have.

Selv de nuværende landsholdsspillere og interims-træner Jon Dahl Tomasson er pisket til at tage stilling til, hvad skiftet til FCK betyder, velvidende, at Nicklas Bendtner aldrig og heller aldrig bliver den landsholdsangriber, som folket så inderligt ønskede sig af det talent, som blev formøblet af den ene eskapade efter den anden.

Men drømmen og talentet lever. Indtil den dag Bendtner ikke længere vil tage fodboldstøvler på. På Costa del Sol talte man i hvert fald ikke om andet denne slumrende hede tirsdag, mens solen den dansede en inciterende flamenco i " Den Hvide Måges" swimming-pool.