DAGBOG: Mamuka Preben Kvaratskhelia. Ja, det lyder helt hen i skoven, men den 53-årige georgier er kendt af mange i den danske fodboldverden. Deres reporter besøgte ham før søndagsbraget i hans hus i Tbilisi, for der er en grund til, at han hedder Preben.

Georgieren tog Preben Elkjærs navn, da han Grundlovsdag 1985 så Preben Elkjær score sine to legendariske mål mod det daværende Sovjetunionen i Københavns Idrætspark og fuldstændig overmatchede Mamukas landsmand Tengiz Sulakvelidze, der den dag i dag stadig må være rundtosset.

Mamuka har indrettet et helt værelse med Preben Elkjær-billeder og plakater og har endog et hjørne med billeder af Hendes Majestæt Dronningen og Kronprins Frederik plus endog H.C. Andersen.

Faktisk flygtede geogieren under VM i Mexico 1986 fra den sovjetrussiske hær ude i en skov, efterlod sine våben i et krat for at besøge det eneste hus med fjernsyn i miles omkreds, så han kunne se Danmarks fatale 1-5-kamp mod Spanien.

Georgieren har siden, han personligt mødte Preben Elkjær som tilskuer til Danmarks EM-kvalifikationskamp mod Armenien i København i 1995 været personlig ven med Elkjær, der dengang var tv-kommentator for TV2. Og Mamuka, der er stadionansvarlig for det georgiske fodboldforbund, har flere gange besøgt Elkjær også i den store tid i Verona hos Hellas.

De mange kontakter i Danmark breder sig også til ungdomsturneringen Dana Cup i Vendsyssel, hvor georgiske hold i årevis har deltaget som yderst eksotiske og overraskende indslag.

Og han er gæstfriheden selv og siger om sit hjem i Tbilisi:

- Kom - min dør er aldrig låst.