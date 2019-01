Cyklecross: To fynske ryttere udtaget til VM i Bogense

Cykling: Fyn er repræsenteret med to ryttere, når der i weekenden 2.-3. februar afvikles VM i cyklecross i Bogense. Den store begivenhed, der ventes at tiltrække tusinder af tilskuere fra især Holland og Belgien til den nordfynske kystby, får deltagelse af i alt 15 danske ryttere fordelt på forskellige aldersklasser.

Flere topnavne mangler

Flere af de danske topnavne som Sebastian Fini og Caroline Bohé, der begge vandt DM hos henholdvis mænd og kvinder i søndags i Odense, og den tidligere juniorverdensmester, fynske Simon Andreassen, stiller ikke op ved VM, selv om det foregår i Danmark. Det skyldes, at de satser på mountainbike, som i modsætning til cyklecross er med ved OL.

Men landstræneren glæder sig til at arbejde med de udtagne ryttere de næste par uger frem mod VM.

- Jeg har længe set frem til at kunne offentliggøre det hold, som skal køre i rødt og hvidt på hjemmebanen ved VM i Bogense, og jeg har sat holdet efter, hvem der er de hurtigste og mest dedikerede og som formodentlig kan udvikle sig videre. Og så har jeg også sat holdet efter, at jeg fortsat ønsker at udvikle dansk cyklecross endnu mere, for potentialet er stort, siger cyklecross-landstræner Kim Petersen til Danmarks Cykle Unions hjemmeside.