Cykelunion forbyder brug af smertestillende middel

Den Internationale Cykelunion (UCI) forbyder fra 1. marts cykelryttere i at benytte det smertestillende lægemiddel tramadol.

Det oplyser UCI onsdag.

Tramadol kan let købes på internettet, og det er særdeles udbredt i cykelsporten. Lægemidlet er ikke på Det Internationale Antidopingagenturs (Wada) liste over forbudte stoffer, men kommer det muligvis.

Det er af hensyn til rytternes sikkerhed, at tramadol bliver forbudt, for lægemidlet har farlige bivirkninger, lyder det fra UCI.

- Brug af tramadol kan have to typer af bivirkninger: For det første kan man få kvalme, blive træt eller få koncentrationsproblemer, hvilket kan føre til styrt i et tæt cykelfelt. For det andet kan man blive afhængig af midlet, oplyser UCI.

Første gang en rytter bliver taget i at bruge midlet efter 1. marts, får rytteren en bøde og bliver udelukket fra et enkelt løb. Anden gang bliver rytteren udelukket i fem måneder, og tredje gang straffes rytteren med ni måneders udelukkelse.

Hvis flere ryttere fra samme hold bliver taget i at have brugt tramadol, kan hele holdet blive udelukket fra et cykelløb.

Når en idrætsudøver afleverer en dopingprøve, tester man for tramadol. I 2017 var der spor af tramadol i 4,4 procent af alle dopingprøver foretaget i cykling.

Tramadol er mere udbredt i cykling end i andre sportsgrene.

I dopingprøver fra udøvere i 35 forskellige sportsgrene var der i 2017 spor af tramadol. 68 procent af de dopingprøver, der indeholdt spor af tramadol, stammede fra en cykelrytter.

"Mouvement pour un cyclisme" (bevægelsen for en renere cykelsport) ønsker forbuddet mod tramadol velkommen.

- Vi er glade for at se, at UCI er gået forrest i spørgsmålet om tramadol og har lavet et forbud, selv om Wada ikke har gjort noget, lyder det i en udtalelse fra bevægelsen.