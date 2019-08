Cykelstjernen Tom Dumoulin forlader Sunweb

Cykelrytteren Tom Dumoulin skifter hold og forlader Sunweb. Det oplyser cykelholdet mandag på sin hjemmeside.

- Efter skuffelsen over at have misset Touren begyndte jeg at overveje, at et nyt miljø ville være forfriskende. Derfor besluttede jeg at reagere på interessen fra andre hold.

- Der var mange gode tilbud, og i denne fase i min karriere har jeg følt, at tiden var inde, siger Tom Dumoulin til holdets hjemmeside.

Den 28-årige profil har haft en skuffende sæson. Han styrtede på 4. etape af Giro d'Italia og udgik dagen efter med store smerter.

Siden forsøgte han at blive klar til Tour de France, men en mindre operation i knæet få uger før Touren forpurrede muligheden for at stille til start i en konkurrencedygtig forfatning.

Tidligere i karrieren har han fejret store triumfer. Han vandt Giroen i 2017 og har vundet fire etaper i samme løb.

I 2018 blev han nummer to i Tour de France efter Geraint Thomas, og han har i løbet af karrieren vundet tre etaper i verdens største cykelløb.