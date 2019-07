Cykelforfatter: Jordskred i Touren afbrød historisk præstation

En af de bedste årgange af Tour de France i mange år fik fredag endnu et dramatisk øjeblik til historiebøgerne, hvis man spørger cykeljournalist og -forfatter Joakim Jakobsen.

Midt på en af de afsluttende og afgørende bjergetaper, hvor den 22-årige colombianer Egan Bernal (Ineos) var gået i angreb og var kørt fra de øvrige favoritter, blev løbet pludseligt bragt til en uventet og kaotisk ende, fordi et jordskred blokerede vejen foran rytterne.

- Det er bare en streg under, hvor fantastisk et løb det er, siger Joakim Jakobsen, der blandt andet har skrevet bogen "Tour de France - Verdens hårdeste cykelløb" om løbets historie og er journalist på Weekendavisen.

- Det er usædvanligt, at etapen bliver skåret over. Men dybest set er det bare en påmindelse om, at løbet foregår i naturens hærgen. Det er de vilkår, der gælder.

Den pludselige ende på etapen blev ifølge Joakim Jakobsen kun mere spektakulær af det cykelløb, der var gået forinden - særligt Egan Bernals angreb.

- Det er lidt synd for ham i dag. Vi var ved at se noget fantastisk. Vi var ved at se et Merckx-øjeblik, hvor han fuldstændig smadrer alt og alle, siger Joakim Jakobsen med henvisning til Eddy Merckx, der vandt løbet fem gange.

- Det var et meget stort øjeblik. Her ser vi nogen, der træder ind i historien og kommer til at forlade den som en legende. Sådan så det ud. Men okay, nu bliver det også legendarisk.

Brian Holm, der tidligere selv har siddet i Tour de France-feltet som både rytter og sportsdirektør, mener også, at den usædvanlige afslutning bringer etapen op blandt en af de mest mindeværdige.

- Når man vil se tilbage, vil det (afslutningen, red.) gøre den endnu bedre. Jeg sad og så etapen sammen med Bjarne (Riis, red.), og vi blev enige om, at det her er jo til historiebøgerne, siger han.

De to tidligere holdkammerater havde ikke svært ved at komme på et lignende eksempel. De var begge på Telekom-holdet, da Bjarne Riis i 1996 vandt Tour de France som den foreløbig eneste dansker.

En af løbets mere mindeværdige etaper var niende etape, der blev forkortet og vundet af netop Bjarne Riis.

- Var etapen ikke blevet aflyst og al den ballade, der var om morgenen - vi var jo næsten oppe og slås alle sammen - havde man glemt den etape for lang tid siden, siger Brian Holm, der mener, at fredagens etape også vil blive husket længe "på godt og ondt."