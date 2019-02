Cykel-chef havde Tour-rute klar i Odense: - Det er da drønærgerligt

Claus Rasmussen har som leder og træner været med til at fremdyrke mange store talenter og senere mestre. Her ses han - til højre - med Lasse Norman Hansen, der blev olympisk mester i London i 2012. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Claus Rasmussen, formand for Cykling Odense, havde i al hemmelighed været ude i landskabet for at finde den bedst egnede rute, når og hvis Tour de France kom til Fyn og Odense.

Cykling: Selv var formanden for Cykling Odense i sin tid olympisk rytter, og sønnen Alex Rasmussen hentede en masse internationale medaljer og fik en karriere som frygtet sprinter på landevejen. Derfor havde Claus Rasmussen, 61, set frem til, at Tour de France-feltet ville komme til Odense, når det store etapeløb endelig kom til Danmark, som man har set frem til det i årevis. Men skuffelsen over, at Nyborg blev valgt i stedet er dog til at bære. - I første omgang er det da drønærgerligt, at løbet ikke kommer til Odense, men det er vi jo ikke selv herre over. Det er løbsarrangøren, der bestemmer. Længere er den ikke. - Jeg har da været med inde over processen fra det første spæde skridt. Og det skal da ikke være nogen hemmelighed, at jeg på et tidspunkt har kørt rundt i det fynske land for at gøre mig nogle tanker om den rette rute, hvis og når løbet kom til Odense, siger Claus Rasmussen til Sport Fyn.

I det østfynske - Jeg var mest stemt for, at der skulle køres i området mellem Nyborg, Ørbæk og Svendborg, fordi der er et godt kuperet terræn og desuden mange attraktioner, som ville gøre sig godt på tv. Det sidste stykke ind mod Odense på 15-20 kilometer skulle så være på en større vej, fordi der jo ikke er små veje ind mod Odense. Claus Rasmussen og lederne i Odense Cycling har stor ekspertise i at arrangere løb, fordi Odense altid har været en højborg for cykling - helt tilbage fra legenden Thorvald Ellegaards tid i starten af forrige århundrede, og som bekendt hedder den nye overdækkede cykelarena netop Thorvald Ellegaard Arena. Claus Rasmussen er dog generelt glad for, at Tour de France overhovedet kommer til Danmark og Fyn. - Samlet er det alle tiders for cykelsporten, og der er jo kun et kvarters kørsel til Nyborg, som borgmester Peter Rahbæk Juel netop har sagt det. Og hvis vi boede i Hamburg, ville det jo være inden for bygrænsen.

Sønnen med i store løb Sønnen Alex Rasmussen kom aldrig til start i Tour de France. - Men Alex var da med i de andre store etapeløb. Og han havde jo masser af succes som banerytter. Claus Rasmussen fortryder lidt, at han aldrig satsede på landevejsløb. - Dengang jeg kørte mente vores trænere i banesporten, at det ikke var godt for baneryttere at køre lange distancer på over 100-120 kilometer. Men den holdning skiftede jo på samme tid, som jeg stoppede min karriere. men derefter begyndte baneryttere som Dan Frost, Michael Marcussen at køre landevej med succes, og det samme skete jo med en rytter som Jørgen V. Pedersen, siger Claus Rasmussen, der blev dansk mester en halv snes gange og kørte baneløb ved OL i Los Angeles i 1984. - Men mit antal mesterskaber står jo ikke mål med de mange, som både Lasse Norman og min søn har vundet. Men det er jo også langt flere slags mesterskaber i dag, siger Claus Rasmussen med en vis humor.