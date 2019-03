Curlingkvinderne taber tæt VM-kamp til Rusland

De danske curlingkvinder drillede Rusland, men endte med at tabe med 6-7 ved VM i Silkeborg.

De danske curlingkvinder led søndag endnu et nederlag ved VM, der i disse dage spilles i Silkeborg.

Søndag formiddag stod skipper Madeleine Dupont og resten af det danske hold over for Rusland i holdenes anden VM-kamp.

Og det blev en tæt affære, der først blev afgjort med et enkelt point i tiende og sidste ende. Desværre for danskerne var det i russisk favør, og Rusland vandt med 7-6.

Første ende sluttede uden point til nogen af holdene, men i anden runde fik danskerne problemer og kom bagud med 0-2.

I tredje ende gik det noget bedre for det danske hold, der fik sat nogle fine sten og fik hele tre point til kontoen.

Det bragte danskerne i front med 3-2, men russerne svarede igen med et enkelt point i fjerde ende, og så var der udlignet.

I femte ende kom danskerne igen foran med et enkelt point, da Madeleine Dupont satte den sidste sten helt perfekt.

Danmark fik sat mange gode sten i sjette ende, men holdet formåede ikke at beskytte dem, og dermed lykkedes russerne med at få et enkelt point og udlignede dermed igen.

De to hold fortsatte det tætte parløb resten af kampen.

Syvende ende sluttede uden point, men i ottende ende fik russerne sat to point ind på kontoen.

Så var presset på danskerne, der i niende ende tog det køligt og svarede igen med to point og udlignede til 6-6.

I tiende og sidste ende måtte danskerne bøje sig for russerne, der fik et point og dermed tog sejren.

Det er anden kamp i træk, at Danmark lider et nederlag efter en tæt kamp.

Lørdag tabte Danmark til USA med 6-8. Danmark møder Sverige søndag aften.

Ud over skipper Madeleine Dupont består det danske hold af søsteren Denise Dupont, Julie Høgh, Lina Knudsen og Gabriella Qvist.

Der deltager 13 nationer ved VM, og alle møder alle.

Herefter går nummer et og to direkte videre til semifinalerne, mens fire andre nationer spiller om de to sidste semifinalepladser.

VM slutter 24. marts med finalen og kampen om bronzemedalje.