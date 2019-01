Cross-ryttere i fynsk smat: Simon Bak håber på mudder ved VM i Bogense

Rytterne skulle rundt på asfaltstier og op og ned ad skrænter omkring de firkantede betonbygninger i det store universitetsområde. Skrænterne blev mere og mere smattede i løbet af dagen, hvor mange aldersklasser skulle rundt på DM-ruten. Så det blev sværere og sværere for rytterne at holde balancen på to hjul ned ad de stejle nedkørsler og få fodfæste, når de med cyklen på skulderen trampede op ad skrænten, mens tilskuerne langs ruten fulgte atleternes beundringsværdige anstrengelser.

VM det største mål

DM i cyklecross var opvarmning til vinterens store begivenhed på fynsk jord: VM i cyklecross, der finder sted i Bogense i weekenden 2.-3. februar. Simon Bak glæder sig til at dyste om sportens ypperste titel i den nordfynske kystby om tre uger.

- VM har været det største mål for mig, siden cross-sæsonen begyndte. Jeg har kørt i Holland og Belgien, hvor folk er lidt mere engagerede i cyklecross end herhjemme. Men der skal nok komme 15.000-20.000 tilskuere til VM i Bogense, spår Simon Bak.

Cyklecross er stort i Holland og Belgien, og mange tilskuere fra de to Benelux-lande vil valfarte til den lille nordfynske købstad for at følge VM.

Bogense var vært for et World Cup-løb i cyklecross i november 2017, og allerede dengang var der mange hollandske og belgiske tilskuere i Bogense. Simon Bak var også med ved World Cup-løbet på Nordfyn for lidt over et år siden, hvor han blev den tredjebedste dansker i U19-klassen.

- Nu er jeg rykket op som U23-rytter, hvor jeg er den yngste af danskerne. Men jeg er blevet blandt de to bedste danskere i sæsonens løb, påpeger Simon Bak, mens han trækker overtræksbukser på for at holde sig varm i den tiltagende kraftige blæst over det fynske campusområde.