Cristiano Ronaldo indleder det nye år med skattesag

Skattesagen mod fodboldstjernen Cristiano Ronaldo nærmer sig en afklaring.

21. januar kommer sagen således for retten i Spanien, skriver AP.

Her forventes det, at Juventus-spilleren erklærer sig skyldig, efter at den tidligere Real Madrid-stjerne tidligere i år indgik en aftale med de spanske skattemyndigheder.

Fodboldstjernen, der før denne sæson skiftede Real Madrid og Spanien ud med Italien og Juventus, accepterede i aftalen at betale 18,8 millioner euro (cirka 140 millioner kroner) tilbage i en sag om manglende skattebetaling.

Baggrunden for at indgå en aftale var, at Ronaldo dermed er sikker på en nedsat straf.

I Spanien er det udbredt, at man ikke afsoner fængselsstraffe på to år eller mindre, som er givet til personer, der ikke har begået kriminalitet før.

Sagen kom til offentlighedens kendskab i juni i fjor.

Den tidligere Real Madrid-stjerne er sigtet for at have ført indkomst for 14,7 millioner euro, svarende til 110 millioner kroner, for kommercielle rettigheder uden om det spanske skattevæsen i perioden 2011 til 2014.

Det skal han have gjort ved at benytte selskaber i skattely uden for Spanien.

I maj i fjor fik FC Barcelona-stjernen Lionel Messi stadfæstet sin skattedom på 21 måneders betinget fængsel.

Argentineren havde ført i omegnen af 30 millioner kroner uden om det spanske skattesystem.