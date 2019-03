Cort skal have spidset albuerne til klassikersæsonen

Danske Magnus Cort er både holdbar og hurtig på Europas landeveje, hvilket gør ham til en oplagt klassikerrytter, men gode ben er ikke altid nok, når forårets klassikere skal afgøres blandt verdens bedste cykelryttere.

For at sidde fremme på stigninger, brostensstykker og grusveje skal man være klar til at møve sig frem blandt holdkammerater og modstandere.

Det ved 26-årige Magnus Cort, om end det ikke er en af hans forcer.

I årets første cykelmonument, Milano-Sanremo, der køres lørdag, er Astanas bornholmske es udset som kaptajn.

Men når Cort skal bokse sig frem i favoritgrupperne, får han ofte problemer. Det mener Lars Michaelsen, der er sportsdirektør hos Astana.

- Han bliver enten fanget for langt tilbage eller bruger for meget energi på at køre ude i vinden, siger Michaelsen.

- Hvis han skal sidde med, når Peter Sagan, Greg Van Avermaet og de andre gode drenge kører ind på stigningerne, skal han være en hårdere hund, end han er i dag.

- Du skal tage den plads, som du bestemmer, er din, lyder det fra sportsdirektøren.

Magnus Cort er klar over, at han kan forbedre sig på det punkt.

- Det er rigtig nok. Jeg kan godt lide at komme ud i vinden og få lidt plads omkring mig. Det er en svær disciplin, det synes jeg, siger Cort.

Til forskel fra sidste år har Cort ikke Michael Valgren ved sin side i forårsklassikerne. Thyboen valgte før sæsonen at skifte Astana ud med Dimension Data.

Det giver Cort større ansvar. Men også større muligheder.

Han betragter sig selv som en af "spydspidserne" i forårsløbene, og derfor gælder det om at bruge kræfterne rigtigt.

- Nogle gange bliver løbene jo vundet ved at køre langt udefra. Så det kan man sagtens. Men det er klart, at jeg ikke skal være bange for, at vi kommer til at være en flok holdkammerater, der falder over hinanden i finalen.

- Jeg skal kun køre, når jeg tror, det er bedst for mig selv.

Cort har gode erfaringer fra det udmarvende Milano-Sanremo. For to år siden kørte han over stregen som nummer 11, og sidste år fik han en ottendeplads.

291 kilometer venter rytterne i klassikeren, som ofte afgøres på stigningen Poggio, der møder favoritterne som en mur kort før mål.

Forventningen i år er at kravle endnu længere op ad resultatlisten for Magnus Cort.

Bedømt ud fra sidste uges Paris-Nice, er der gode chancer for en dansk topplacering. Her triumferede Cort på 4. etape, da han satte de andre ryttere i et udbrud på den sidste kilometer.

Magnus Cort får selskab af landsmanden Jonas Gregaard på Astana-holdet i det italienske endagsløb.