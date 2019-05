Corona Bork stod for overraskelsen

Sukkerløb til 5-årig hoppe var med til at gøre det svært for spillerne på Fyens Væddeløbsbane.

TRAVSPORT: Mandagens V4-spil på Fyens Væddeløbsbane blev lige så svært at løse som spået, og da røgen havde lagt sig efter den sidste afdeling, lød gevinsten på pæne 17.533 kroner til 18 rækker med den rigtige kombination.

I kronologisk rækkefølge blev de fire afdelinger indledt med en reel overraskelse, da Rene Kjær sejrede med Corona Bork, der ellers ikke vinder løb ret tit. Men sidste års oftest sejrende kusk i Danmark kørte et sukkerløb med den 5-årige hoppe, og på de sidste 500 meter smuttede parret nemt forbi den førende favorit, Dynamic Dancer, til en sikker triumf.

Rene Kjær har været væk fra løbene i et stykke tid på grund af en brækket arm, men med Corona Bork kørte han bestemt ikke som sådan og viste sit talent i en sulky.

Udgangsværdien på 591 kroner blev øget til 3.331 kroner, da Knud Mønster vandt med Vip Hall. Parret fik et løb i inderbanen indtil de sidste 500 meter, hvor avancement blev indledt i sporene, og på den sidste kvartbane skød Vip Hall bare frem til overlegen triumf foran en godkendt Blackbird.

Endnu en tak opad i værdi kom man, da avisens vindertip, Master Of Disaster, var overlegen for Michael Lønborg. Trods udvendig rejse undervejs pressede ekvipagen sig til spids på vej ned mod opløbssvinget, og siden var der tale om spil til et mål.

9.907 kroner var de tilbageværende rækker så værd inden sidste afdeling, før man havnede på den i starten af artiklen nævne gevinst efter et opgør af høj sportslig klasse. Fra spor seks skød Stickittothem til front for Knud Mønster i et opskruet tempo, hvilket betød udvendig rejse for Winston Laser, som var træt allerede inden opløbet.

Her lignede Stickittothem faktisk en sikker vinder, men yderst i banen kom Apapmand så stormende i en fantastisk finish for sin nye træner Jeppe Rask, og de to heste skar målstregen i præcis samme moment. Dommerkomiteen kunne kun dømme dødt løb, og hvis nogle så var dygtige nok til at have begge heste på deres bon, kunne man så gange de 17.533 kroner med to.

I de øvrige løb var højdepunktet en flot sejr til Emoji med Birger Jørgensen som chauffør. Ekvipagen afgjorde sikkert trods et løb udvendigt for medfavoritten Etienne Cross, og familien Pram har et løfte i den 3-årige hingst.