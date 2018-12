Cornelius er tilbage i Parken igen: Det bliver en finale

Bordeaux er ligesom FC København tvunget til at vinde torsdagens Europa League-kamp for at kunne avancere.

For anden gang i sæsonen er Andreas Cornelius tilbage i Parken for at spille mod eksklubben FC København.

Akkurat som det var tilfældet i slutningen af august, da han repræsenterede italienske Atalanta i den afgørende playoffrunde om en plads i Europa Leagues gruppespil, er der meget på spil på hans gamle hjemmebane.

Både FCK og Cornelius' Bordeaux er tvunget til at vinde kampen for at have en mulighed for at gå videre til knockoutfasen. Det kan give en underholdende kamp, siger Cornelius til FCK's hjemmeside.

- Det bliver sjovt at skulle spille mod FCK, ligesom det har været de sidste par gange.

- Der er en masse på spil, fordi begge hold kan gå videre, så det bliver forhåbentlig en god kamp. Det er jo en slags finale, hvis ellers Zenit slår Slavia Prag. Det bliver spændende, siger Cornelius.

Landsholdsangriberen henviser til, at en sejr kan vise sig at være forgæves for både FCK og Bordeaux, hvis Slavia Prag spiller uafgjort eller vinder hjemme over topholdet Zenit, der allerede er sikker på at vinde gruppen.

Cornelius glæder sig dog over, at Bordeaux overhovedet har en mulighed for at gå videre inden opgøret mod FCK.

Det franske hold åbnede gruppespillet med tre nederlag, heriblandt et hjemmenederlag på 1-2 til FCK. Siden er franskmændene kravlet op på fire point.

- Vi fik en rigtig dårlig start i gruppen, så bare det, at vi har noget at spille for, er fedt. Og så er det jo ekstra sjovt for mig, at det er i Telia Parken, siger Cornelius.

Angriberen brændte et straffespark for Atalanta i straffesparkskonkurrencen, da han senest var på besøg i Parken.