Conley forlænger i Middelfart

FODBOLD: Martin Conley har sikret sig et jubilæum i Middelfart Boldklubs blå trøjer.

Den vestfynske klub offentliggjorde onsdag, at klubben har forlænget kontrakten med Martin Conley med to år, så den nu holder ham i klubben indtil mindst 30. juni 2021. Conley kom oprindeligt til Middelfart for tre år siden i sommeren 2016, og siden da er midtbanespilleren blev til en fast bestanddal af Middelfarts start 11'er.

Det har givet Martin Conley 92 optrædener med Middelfart, og medmindre der sker noget uforudset i løbet af de næste par måneder, så kan Conley altså i løbet af efteråret fejre sit 100-kamps jubilæum med klubben.

- Martin kom til Middelfart for tre år siden fra FC Skanderborg og har siden været en central skikkelse på holdet. Han er meget træningsparat, har et løbepensum og en arbejdsiver som få, og så vil han gerne udvikle sig hver eneste dag. Han er meget afholdt i omklædningsrummet, og for os har det hele tiden været en stor prioritet at få en forlængelse med Martin på plads i god tid, udtaler Middelfart direktør Søren Godskesen i en pressemeddelelse.

Middelfart har et ungt hold, hvor stort set hele truppen er under 25 år. Den gruppe passer Martin Conley også ind i med sine blot 24 år.

Med sine tre år i klubben er Conley faldet til i det vestfynske, og derfor var spørgsmålet om forlængelse ikke svært.

- Det var ikke svært at sige 'ja tak' til tilbuddet. Jeg har haft det fantastisk godt i klubben siden min første dag og har nydt at være en del af klubbens fine udvikling. Derfor sætter jeg også pris på at være en del af klubbens fremtid, og jeg håber at fortsætte den positive udvikling jeg har været i, siger Martin Conley i pressemeddelelsen.