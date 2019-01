Comeback bryder stime af nederlag for isens tophold

Rungsted Seier Capital leverede et imponerende comeback tirsdag, da topholdet i Metal Ligaen hjemme besejrede Herning Blue Fox 4-3.

Rungsted var bagud 1-3, men fik vendt kampen og vandt opgøret på hjemmebane efter tre liganederlag i træk.

Dermed nåede Rungsted op på 68 point på førstepladsen for en kamp mere end Sønderjyske, der har 61 point.

Herning er nummer seks med syv point ned til Rødovre Mighty Bulls på syvendepladsen.

Første periode var uden scoringer, men i anden periode bragte hjemmeholdet sig foran 1-0, da Nikolaj Murholt Rosenthal fandt vej til netmaskerne efter tre minutter.

Tre minutter senere udlignede Morten Poulsen til 1-1 for Herning, som også bragte sig foran både 2-1 og 3-1.

Med lidt under to minutter igen af perioden reducerede Charlie Sarault så for Rungsted, og så gik det stærkt med at udligne til 3-3.

Et halvt minut senere havde Frederik Høeg således sendt pucken i mål, og i tredje periode sikrede Robin Bergman sejren.

Esbjerg Energy kunne hjemme bide Frederikshavn White Hawks godt og grundigt i haserne med en sejr, da de to klubber mødtes.

Det lykkedes dog ikke, da gæsterne vandt opgøret 2-0.

Dermed skabte frederikshavnerne et forspring fra fjerdepladsen på seks point ned til Esbjerg.